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Siyaset Türkiye'den Almanya'ya kritik uyarı: Artık ilişkilerimize zarar veren boyuta ulaştı
Siyaset

Türkiye'den Almanya'ya kritik uyarı: Artık ilişkilerimize zarar veren boyuta ulaştı

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Türkiye'den yapılan vize müracaatlarındaki sıkıntıların devam etmesi nedeniyle üzüntü duyduklarını belirterek, "Bunun Türkiye-Almanya ilişkilerine artık zarar veren boyuta ulaştığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 17:57:00 - 2023-01-17 17:58:45

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye uygulanan vizenin haksızlık olduğunu düşündüklerini söyledi.

Türkiye'nin uzun yıllar önce AB ile yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde Türk vatandaşlarının AB'ye vizesiz seyahat etmesi gerektiğini belirten Şen, Türk vatandaşlarının vize müracaatlarındaki sıkıntıların devam etmesi nedeniyle üzüntü duyduklarını ifade etti. Şen, "Bunun Türkiye Almanya ilişkilerine artık zarar veren boyuta ulaştığını görüyoruz." dedi.

Türkiye ekonomisinin geldiği nokta ve ülkenin ulaşmış olduğu insani durumun esasen vizelerin tamamen kaldırılmasına ve Türk insanının Avrupa'ya vizesiz seyahati için yeterince temel oluşturduğuna işaret eden Şen, şöyle devam etti:

"Türkiye, vize uygulanmayan birçok ülkeden daha iyi durumda ama siyasi nedenlerle vizesiz seyahat şu an engelleniyor. Bunun dışında vize almak gerekiyorsa ekonomik, eğitim faaliyetleri bakımından akademisyen ve iş insanları gibi konumda olanlara vize uygulamalarının kolaylaşmasını istiyoruz, esasen bunlara vizenin kaldırılmasından yanayız."

Ahmet Başar Şen, vizenin kolaylaştırılması, vize ücretlerinin düşürülmesi ve çok girişli vizelerin verilmesi gibi adımlar beklediklerini aktararak, "Almanya, bize 'Schengen bölgesinde buna tek başına karar veremeyeceğini' söylüyor ama Almanya, en önemli pozisyonda olduğu için vizenin çok daha kolaylaştırılması hususunda katkı verebilecek bir ülke." ifadelerini kullandı.

Son aylarda vize sürecinin çok uzun sürmesi, ret sayısının artması, istenen evrakların artırılması ve iş insanlarının fuarlara, ücret ödemelerine karşın katılamaması gibi konularda ciddi sorunlar olduğunu anlatan Şen, şunları kaydetti:

"Daha önce hem Alman dostlarımıza hem AB'ye farklı dönemlerde, farklı zamanlarda hem uyarılarda bulunduk hem de bu konuda iyileştirmeler yapılması gerektiğini, özellikle her seviyede, ilettik. Sayın Bakanımız bunu defalarca muhataplarına iletti. Bu mesele hala devam ediyor. Umarım yakın zamanda uygulanacak 'daha fazla personel, daha az belge, daha uzun süreli çok giriş imkanı' verilmesiyle bu sorun azaltılır, hafifletilir."

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