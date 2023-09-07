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Teknoloji Türkiye'den Afrika'ya savunma sanayii ihracatı! İmzalar atıldı
Teknoloji

Türkiye'den Afrika'ya savunma sanayii ihracatı! İmzalar atıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-07 19:35:00 -
Türkiye'den Afrika'ya savunma sanayii ihracatı! İmzalar atıldı

Türkiye ile Mozambik arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması imzalandı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün yaptığı açıklamada, 'Savunma sektörümüzün bayrağını Afrika’da dalgalandırmaya kararlıyız!' ifadelerini kullandı.

ürkiye ile Mozambik arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması imzalandı. 3-9 Eylül tarihleri arasında bir dizi görüşme gerçekleştirmek üzere Türkiye’de bulunan Mozambik heyeti, Savunma Sanayii Başkanlığını ziyaret etti.

İmzalar atıldı

Heyetler arasında yapılan ikili görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Mozambik Savunma Bakanı Cristvo Artur Chume “Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması” imzaladı. Anlaşma, iki ülke arasında savunma sanayii alanında gerçekleştirilecek karşılıklı işbirliği faaliyetlerinin esaslarını kapsıyor.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün duyurdu

Heyetler arası görüşmelerde, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Savunma Sanayi’nde kat edilen mesafenin Türkiye’nin bağımsız dış politikasında oynadığı rolden bahsederek, Türkiye'nin dost ve kardeş ülkelerle savunma sanayi alanındaki çözüm ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

Görgün paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Savunma sektörümüzün bayrağını Afrika’da dalgalandırmaya kararlıyız!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mozambik Savunma Bakanı Sayın Cristóvão Artur Chume ve beraberindeki heyetle Başkanlığımızda bir araya gelerek Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması için imzalarımızı attık.

Mozambik Savunma Bakanı Cristvo Artur Chume ise Türk savunma sanayiinin ulaştığı seviyeden etkilendiklerini, Türkiye’yi Mozambik’in stratejik bir ortağı olarak görmeyi arzuladıklarını ifade etti. Mozambik Savunma Bakanı ve beraberindeki heyet önde gelen savunma sanayii firmalarını da ziyaret ederek, ürünleri yerinde inceledi.

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