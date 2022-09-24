Türkiye'den Afrika ülkesine SİHA ihracatı

Nijerya Ordusu’nun Türkiye’den Bayraktar TB2 İHA satın aldığı iddia edildi. Bu kapsamda Baykar’ın üretim tesisinden paylaşılan görüntülerde Nijerya bayrağının üzerinde olduğu Bayraktar TB2 SİHA’lar görülmekte.

OvieNews adlı Twitter kullanıcısı tarafından aktarıldığı üzere bir grup Nijeryalı pilot 2022 yılının Mayıs ayından beri Türkiye’de İHA pilotluğu konusunda eğitim almakta.

Eğitimleri biten pilotların Nijerya’ya gönderildiği ve teslim edilecek TB2 SİHA’ların Kuzeybatı, Kuzeydoğu ve Kuzey Merkez’de konuşlandırılacağı belirtildi. Ek olarak 2 adet yer kontrol istasyonunun ve 6 adet Bayraktar TB2 SİHA’nın Ekim ayında Nijerya’ya teslim edileceği iddia edildi.

Nijerya’nın açık deniz karakol gemilerinde yeni aşama!

Dearsan Tersanesi’nde Nijerya Donanması için inşa edilen açık deniz karakol gemilerinin omurga kızağa konulması töreni icra edilmişti.

Törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, Dearsan Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım ve Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere katıldı. Ek olarak Nijerya Savunma Bakanı Bashir Salihi Magashi ve Koramiral Awwal Zubairu GAMBO da katılım sağlamıştı.

Nijerya Donanması ve Dearsan arasında 2 adet 76 metrelik OPV76 Açık Deniz Karakol Gemisi’nin tedariki için 2021 yılının Kasım ayında sözleşme imzalanmıştı. Sözleşmeye göre 2 geminin 37 ay içinde tamamlanması planlanmaktaydı.

Dearsan’dan Nijerya’ya Açık Deniz Karakol Gemisi ihracatı

Nijerya Donanması ve Dearsan arasında 2 adet 76 metrelik OPV76 Açık Deniz Karakol Gemisi’nin tedariki için 2021 yılının Kasım ayında düzenlenen törenle sözleşme imzalanmıştı.

İmza töreninde konuşma yapan Deniz Kuvvetleri Komutanı Awwal Gambo, Gine Körfezi’nde korsanlık faaliyetlerinin Nijerya Donanması’nın faaliyetleri katkılarıyla düştüğüne değinmişti.

Aynı zamanda Gambo, Gana Deniz Kuvvetleri Komutanı’nı Gine Körfezi’nde korsanlıkla mücadele ve bölgede iki ülkenin deniz güvenliğinde işbirliği konularının görüşmek için ağırladı ve toplantıda çok uluslu bir görev gücünün oluşturulması kararlaştırıldı.

DefenceTürk