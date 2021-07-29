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Gündem Türkiye'den Afganistan'a taziye mesajı
Gündem

Türkiye'den Afganistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitirenler için taziye mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 23:05:00 -
Türkiye'den Afganistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Afganistan’ın Nuristan vilayetinde meydana gelen sel felaketinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve selin ağır hasara yol açtığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Afgan halkına ile hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Nuristan İl Şura Başkanı Sadullah Payandazoi, basına yaptığı açıklamada, Kamdiş ilçesinde şiddetli yağış sonrası sel felaketi yaşandığını, sel nedeniyle 40 kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaklaşık 80 evin sel altında kaldığını belirtmişti.

Payandazoi, sele kapılan onlarca kişiden haber alınamadığını kaydetmişti.

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