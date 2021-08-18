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Gündem Türkiye'den Afganistan hamlesi! Çin ile görüşüldü
Gündem

Türkiye'den Afganistan hamlesi! Çin ile görüşüldü

Taliban Afganistan'da yönetimi ele aldı. Dünyada dikkatleri üzerine çeken gelişme sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çinli ve Tacik mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 17:48:00 -
Türkiye'den Afganistan hamlesi! Çin ile görüşüldü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin ile Afganistan'daki son gelişmeleri ele aldı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Vang ve Muhridddin ile telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerde Afganistan'daki son gelişmeler değerlendirildi.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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