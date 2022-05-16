Türkiye’den acil olarak yardım istemişlerdi! Rusya'ya kafa tutan komşunun 180 günlük petrolü kaldı

Avrupa Komisyonu Bulgaristan’ın Rus petrol tedariklerini sürdürmeye izin verecek, fakat aynı zamanda tedarikleri çeşitlendirme arayışlarına devam etme şartı getirilecek.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Asen Vasilev’e göre, Rusya petrol akışını durdurursa ve Boğaz Rus petrol tedarikleri için kapatılırsa, Bulgaristan 6 ay dayanabilecek.

Petrol kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla otoban ve demiryolu hattı kurulacak, Dedeağaç- Burgas- Varna- Köstence petrol hatları kurulacak. “Lukoil- Neftohim” şirketine hakkında konuşan Bakan Vasilev, kurumun Rus değil, İsviçre menşeili olduğu için, yaptırımlar listesine girmediği ve o yüden devlet tarafından ele alınamayacağını söyledi.

Bulgaristan'ın gözü Türkiye'de

Bulgaristan Enerji Bakanı Alexander Nikolov, Türkiye ve Yunanistan üzerinden LNG ithal etmeye hazır olduklarını söylemiş, Azerbaycan'dan gelen gaz miktarını artırmaya ilişkin taleplerini dile getirmişti.

Al Monitor'un "Bulgaristan, doğalgaz sıkıntısı için Türkiye'den yardım istiyor" başlıklı haberinde, Rusya'nın 27 Nisan'da Bulgaristan'a gaz ihracatını durdurma kararının, Sofya'nın oluşan boşluğu gidermek için kapı komşuları Türkiye ve Yunanistan'a yönelmesine neden olduğu kaydedildi.

Her iki hat Bulgaristan'a tedarik için kullanılabilir

Türkiye'nin Bulgaristan ve Yunanistan'a doğrudan boru hattı bağlantılarına sahip olduğu, her iki hattın da Bulgaristan'a tedarik için kullanılabileceği belirtildi.

Diğer taraftan, bir dizi teknik ve yasal sorununun aşılması gerektiğine de dikkat çekildi.

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov'un, Gazprom'un kesinti kararı sonrası "Pes etmeyeceğiz." şeklinde açıklamada bulunduğu belirtilerek, Enerji Bakanı Nikolov'un da Türkiye ve Yunanistan'ı olası "gaz kaynakları" olarak nitelendirdiği anımsatıldı.