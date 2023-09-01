Türkiye'den açıklama: Çiftçilere destekleme ödemesi bugün yapılacak: 56,2 milyon lira yapılacak! Flaş duyuru
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyuru yaptı, az önce geldi haber geldi! 56,2 milyon liralık destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 56,2 milyon liralık destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin duyurusu
YUMAKLI SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI
Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu:
Bakan Yumaklı, paylaşımında, "56 milyon 189 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.
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