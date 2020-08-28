Türkiye'den AB'ye sert tepki: Sizin haddinize değil

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetleri içte ve dıştaki Türkiye düşmanlarını çıldırtmaya devam ediyor. Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, yüz bulduğu Avrupa'ya sık sık Türkiye'yi şikayet ediyor.

Avrupa Birliğinden (AB) de Türkiye için skandal bir açıklama geldi.

AB'nin Türkiye ile ilgili tepki çeken açıklamasına Dışişleri Bakanlığından yanıt gecikmedi.

"Çözüm istiyorsanız dürüst olun"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliğinin Doğu Akdeniz'de çözüm arzu ediyorsa tarafsız davranması ve dürüst bir arabulucu olması gerektiğini vurguladı.

"Sizin haddinize değil"

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, açıklamasında ayrıca Avrupa Birliğini Yunanistan'ın hukuka aykırı taleplerine destek olmamaya davet etti. Aksoy, AB’nin, Türkiye'nin yaptığı hidrokarbon faaliyetlerini eleştirmesi ve bunları durdurmasını talep etmesinin hadlerine olmadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan açıklamanın devamında, Doğu Akdeniz’deki gerginliğin sebebinin maksimalist ve uluslararası hukuka aykırı eylem ve talepleri ile Yunanistan ve GKRY olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarını yok saymaya çalışan bu ikiliye Avrupa Birliğinin birlik dayanışması bahanesiyle koşulsuz destek vermesinin gerginliği daha da tırmandırdığı kaydedildi.

AB’nin Türkiye'nin kendi kıta sahanlığı içinde yaptığı hidrokarbon faaliyetlerini eleştirmesinin ve bunları durdurmasını talep etmesinin hadlerine olmadığını bildiren Aksoy, zira AB Adalet Divanı’nın da teyit ettiği üzere AB’nin bu konuda bir yetkisi olmadığını, bu talebin AB’nin hem kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

"AB'nin yaptırım dili Türkiye'nin kararlılığını daha da arttırıyor"

Yunanistan bir takımada devleti olmadığını, Anadolu’ya yakın Yunan Adalarının kıta sahanlığına sahip olmalarının uluslararası hukuka ve içtihata aykırı olduğunu bildiren Aksoy, Türkiye'nin her zaman diyalog ve diplomasiye vurgu yaparken AB’nin yaptırım diline başvurmasının mevcut sorunların çözümüne yardımcı olmadığı gibi Türkiye'nin kararlılığını daha da arttırdığını, Türkiye'nin karşısında kurulan tüm hukuksuz ittifaklara rağmen, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkleri’nin çıkarlarını korumaya kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

Bakanlık Sözcüsü Aksoy, konunun samimiyetle çözülmesi isteniyorsa, Yunanistan ve GKRY’nin bu durumun artık devam ettirilemez olduğunu görmesi ve arkalarındakilerin yanlış hesapları ile hareket etmemeleri gerektiğini anlamaları gerektiğini bildirdi.

Ne olmuştu?

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 'Türkiye, Yunanistan ile yaşadığı Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıkta tek taraflı eylemlerden kaçınmalı' şeklinde hasdiz bir açıklamada bulunmuştu.. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise, 'Yunanistan'ın tarafındayız' mesajı vermişti.