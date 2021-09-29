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Gündem Türkiye'den ABD'ye 'Ülkü Ocakları' tepkisi
Gündem

Türkiye'den ABD'ye 'Ülkü Ocakları' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, 2022 ABD Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın Temsilciler Meclisi'nde onaylanan metninde, "Bozkurtlar/Ülkü Ocakları"nın bir terör örgütü olup olmadığı hakkında rapor hazırlanmasına sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 18:25:00 -
Türkiye'den ABD'ye 'Ülkü Ocakları' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, 2022 ABD Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın Temsilciler Meclisi'nde onaylanan metninde, "Bozkurtlar/Ülkü Ocakları"nın bir terör örgütü olup olmadığı hakkında rapor hazırlanmasına sert tepki gösterdi.

 

ABD'nin "Bozkurtlar/Ülkü Ocakları" raporuna tepki

Bakanlık Sözcüsü Bilgiç’in ABD Kongresi’nde Türkiye’yi hedef alan gelişmeler hakkındaki soruyu yanıtladı. 2022 ABD Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın Temsilciler Meclisi'nde onaylanan metninde, "Bozkurtlar/Ülkü Ocakları"nın bir terör örgütü olup olmadığı hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından rapor hazırlanmasına tepki gösteren Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

Yasa’nın nihai metni henüz ortaya çıkmamış ve onaylanmamış olmakla birlikte, asılsız ithamlar içeren ve ABD ile aramızdaki köklü müttefiklik ilişkisine yakışmayan böyle bir talebin ABD Kongresi’nin bir kanadında kabul görmüş olması dahi son derece üzüntü ve endişe vericidir. Türkiye karşıtı lobilerin bu tarz girişimlerinin önce Avrupa’da şimdi de ABD’de bazı çevrelerce sahip çıkılmaya çalışılan bu son örneği her şeyden önce terörizmle mücadeleye zarar vermektedir. Başta müttefikimiz ABD olmak üzere terörle mücadelede samimi olan tüm ülkelerin, bu tür hayal ürünü ve art niyetli iddialara prim vermek yerine, PKK/PYD/YPG ve FETÖ dahil gerçek terör örgütlerine karşı kararlı bir şekilde mücadele etmeleri gerekmektedir.

“Bulundukları ülkelerde uyum içinde yaşayan soydaşlarımıza yönelik bu tür yanlı yaklaşımlar kabul edilemez” diyen Bilgiç, “Beklentimiz, bu izansız talebin Yasa’nın Kongre’de kabul edilecek nihai metninde yer almaması ve ABD’deki Türk toplumunun örgütlenme ve ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı uygulamalara sebebiyet verebilecek her türlü girişimden kaçınılmasıdır” açıklamalarında bulundu.

 

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