Türkiye'den ABD'ye sert 'terörizm raporu' tepkisi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığının 2021 Yılı Terörizm Raporu hakkında açıklamalarda bulundu. Bilgiç, raporun Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesini kasıtlı bir şekilde çarpıttığını ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadele ettiğini söyledi. PKK/PYD/YPG, DHKP-C, FETÖ ve DEAŞ gibi örgütlerle hiçbir ayrım gözetmeden mücadele eden Türkiye'nin, uluslararası çabalara da etkin bir şekilde katkı sağladığını belirten Bilgiç, raporda yer alan bazı ifadelerin yanlış ve taraflı olduğunu vurguladı. Bilgiç, Türkiye'nin terörle mücadelede tutarlı, kararlı ve etkili bir yaklaşım sergilemeye devam edeceğini ve ABD'den de terör örgütleriyle mücadelede aynı kararlılığı beklediklerini ifade etti.
Dışişleri Bakanı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığının 2021 Yılı Terörizm Raporu hakkında Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı cevap verdi.
Söz konusu rapora tepki gösteren Bilgiç, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 Yılı Terörizm Ülke Raporu, ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadelesini kasıtlı bir şekilde çarpıtmaktadır. Türkiye, PKK/PYD/YPG, DHKP-C, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere, terör örgütleriyle hiçbir ayrım gözetmeden yürüttüğü mücadelesini hukuk temelinde sürdürmekte, bu alanda uluslararası çabalara etkin katkı sağlamaktadır. Raporda, PKK terör örgütünün uzantısı olan sözde 'SDG'nin ABD'nin DEAŞ'la mücadeledeki ortağı olarak zikredilmesi, bir terör örgütüyle mücadelede bir diğer terör örgütünün kullanılmasının yanlışlığının ABD makamlarınca halen idrak edilemediğini ortaya koymaktadır. Raporda, taraflı basın haberlerine atfen, Suriye ve Irak'a yönelik terörle mücadele operasyonlarımızın sivil kayıplara yol açtığı iddialarına yer verilmesi de ayrıca bir garabettir" ifadelerini kullandı.
Bilgiç, Türkiye'nin, ABD ve müttefiklerinden terörle mücadelede tutarlı, kararlı ve etkili bir yaklaşım beklentisini muhafaza ettiğini belirterek, "2016 yılında ülkemizdeki kanlı darbe girişiminin faili olan ve ABD dahil, bulunduğu her ülkede suç faaliyetlerine karışan FETÖ'nün terör örgütü niteliği, Türk yargısı tarafından somut delillere dayanan yargı kararlarıyla ortaya konmuştur. Bu nedenle, raporda FETÖ mensuplarına karşı mücadelemizin siyasi saikli olarak nitelendirilmesi kabul edilemez. ABD'den beklentimiz, ülkesindeki FETÖ mevcudiyetini ve faaliyetlerini bir an evvel sonlandırmasıdır. Raporda, kulaktan dolma ve taraflı basın haberlerine dayanan iddialara yer verilmesi ise, raporun ciddiyeti hakkında şüphe uyandırmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.
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