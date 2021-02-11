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Gündem Türkiye'den ABD'ye sert cevap: Hiç kimse emir veremez
Gündem

Türkiye'den ABD'ye sert cevap: Hiç kimse emir veremez

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'nin Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısına çok sert tepki gösterdi. Aksoy, "Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 12:31:00 -
Türkiye'den ABD'ye sert cevap: Hiç kimse emir veremez

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'nin Osman Kavala'ya ilişkin açıklaması hakkındaki soruya yazılı açıklama yaparak cevap verdi. Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapan açıklamasına 28 Temmuz 2020 tarihinde yanıt verdiklerini anımsatarak, "Aynı içerikteki ikinci açıklamanın da hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını tekrar hatırlatmak isteriz. Osman Kavala hakkında bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçleri devam etmektedir. Herkes bu süreçlere saygı duymak zorundadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala kararının icrasının takibi Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin insan hakları konulu toplantısında gerçekleştirilmektedir. Hükümetimiz bu çerçevede gerekli bilgileri sunmaktadır" dedi.

"Hiç kimse Türk mahkemelerine emir veremez"

Aksoy, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu belirterek, "Türk demokrasisine darbe girişiminde bulunan FETÖ elebaşının ülkemize iadesi konusunda hukuki süreçleri bahane gösteren bir ülkenin, Türkiye'de devam eden bir hukuki sürece müdahale etme gayreti ilkesiz ve tutarsız bir yaklaşımdır. Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez" ifadesini kullandı.

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