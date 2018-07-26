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Türkiye'den ABD'ye kritik telefon

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü.

26 Temmuz 2018 Perşembe 21:02
Türkiye'den ABD'ye kritik telefon

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump ve Yardımcısı Mike Pence'in, ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacakları şeklindeki tehditkar söylemleri ve Türkiye'nin buna tepkisinin hemen ardından Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 21:02
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. ABD
  3. Pompeo

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  • Şeref KazanŞeref Kazan55 dk önce
    Neler dedi bence telefonda konusmadan aciklama yapmaliydi ayni tehtitkar tavirla
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