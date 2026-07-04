Ölüm virajına karşı halk çözüm istiyor

Şırnak Üniversitesi akademisyenleri, Cizre'deki 1,5 kilometrelik virajlı kara yolunda yaşanan kazaların azaltılması amacıyla rapor hazırladı. Raporda, orta refüjde çelik korkuluklar yerine deformasyonu düşük beton bariyerlerin kullanılması önerildi.

Her yıl ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı birçok kazanın yaşandığı Cizre Cumhuriyet Mahallesi Bozalan mevkiindeki 3 keskin virajdan oluşan, günlük 8 bin 600 araç trafiğinin bulunduğu yaklaşık bir buçuk kilometrelik yolda, yetkililerin trafik uyarı levhaları, hız kesici önlemleri ve reflektörlerine rağmen kazalar meydana gelmeye devam ediyor.

Halk arasında "ölüm yolu" olarak adlandırılan ve her yıl birçok kazanın yaşandığı virajlarda, Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 3 akademisyen, 2 aylık bir çalışma yaptı.

Akademisyenler, çalışma sonucunda alınacak önlemleri İLKHA muhabiriyle paylaştı.

Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Özcanan, yolda yapılması gereken düzenlemeleri ve hazırladıkları raporu açıklayarak yetkililere her türlü desteği vereceklerini aktardı.

"Ortalama yüzde 6–9 eğimli, üç dönemeçli ve uzun bir iniş"

Hazırladıkları raporda çelik bariyerler yerine Avrupa standartlarına uygun beton bariyer kullanılması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Sedat Özcanan, "Bu rampa, yaklaşık 1,5 kilometrelik 3 tane virajdan oluşuyor. Bu kesit, ortalama yüzde 6–9 eğimli, üç dönemeçli ve uzun bir iniş. Bu, kara yolu açısından kritik bir eğim. Yukarıdan gelen ağır taşıtlar, sürekli fren yaptığı zaman ısınan frenler yüzünden fren boşalması yaşanıyor. Yukarıdan hızlanarak gelen araçlar özellikle bu ikinci virajda o noktada hızını alamayıp kaza yapabiliyorlar. Çözüm adına burada dikkat edilmesi gereken hususlar var. Geometrik hususların iyileştirilmesi, özellikle kaza yapan aracı yolda tutacak oto korkulukların ilgili ve uygun seviyesine düzeltilmesi gerekir." dedi.

En kritik eksikliğin yol kenarı güvenlik sisteminde olduğunu vurgulayan Özcanan, 'Avrupa standardı EN 1317'ye göre kenar güvenlik bariyerinin birinci görevi, çarpan aracı yol içinde tutmaktır. Burada meydana gelen kazalarda genelde ağır araçlar ya yoldan çıkıp takla atıyor veya karşı trafiğe geçerek karşı trafiği de tehlikeye atabiliyor. Burada son birkaç ayda yakından takip ettiği kazalarda oldu ve bu kazaların birçoğu bahsettiğim şekilde otokorkuluklar tarafında tutulamıyor.

Mafsallı ağır taşıtların baskın olduğu bu kesitte tutma seviyesi H4b olmalı. Bu seviye, 38-40 tonluk mafsallı bir aracın çarpmasına göre test edilir. Özellikle orta refüjde, deformasyonu çok düşük olan beton bariyer kullanılmalı. Beton bariyer hem aracı yol içinde tutar, karşı trafiği ve çevreyi korur; hem de her kazadan sonra değiştirilmek zorunda kalmadığı için kamuya tekrar tekrar onarım maliyeti çıkarmaz. Bu hem daha güvenli hem daha sürdürülebilir bir çözümdür." ifadelerini kullandı.

"Bu tarz uzun rampaların sonucunda ağır tonajlı araçların kaçabileceği kaçış rampaları yapılmalı"

Yolda geometrik düzeltmelerinde yapılması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Özcanan, "Araç çarptıktan sonra çelik korkuluklarda sürekli bir tamir ve yeniden inşa etme süreci bu çok maliyetli bunun yerine H4b seviyesindeki beton bariyer kullanılırsa çarpmadan sonra deformasyon da az olacağı için daha verimli bir çözüm olacaktır. İniş yönünde kazaların yoğun olduğu bölgede çelik otokorkulukları kullanılmış. Bir buçuk kilometrelik yolda beton otokorkuluk kullanılırsa hem maliyet anlamında. Hem çarpışma sonrasında kaza yapan aracın yolda tutulması konusunda kesinlikle çok önemli ve katkı sunacaktır.

Bu noktada da gerekli destekleri sunmak için hazırız. Bunun dışında da geometrik düzeltmeler, kulp yarı çapı, dever tekrar gözden geçirilmeli, yolun eğiminin düşürülmesi gibi çalışmalarda ek olarak yapılabilir. Özellikle yaygın olarak ülkemizde bu tarz uzun rampaların sonucunda ağır tonajlı araçların kaçabileceği kaçış rampaları yapılıyor ama buradaki alan kısıtlamasından dolayı belki kaçış rampası ayarlanamaz ama yine bir saha araştırması yapılabilir." diye konuştu.

İnşaat işçisi Cemal Güneş, yolun büyük araçlar için tehlike arz ettiğini ifade ederek, "Bir aydır çalıştığı inşaata birkaç kazaya tanıklık ettim. Özellikle tonajlı araçlar geldiği zaman iniş olduğu için frene sürekli basması gerekiyor. Fren bir yere kadar tutmayınca araç refüje çarpıyor ve devriliyor. Psikolojimiz bozuldu her hafta birkaç kazaya denk geliyoruz. Devlet yetkililerimizden bu yol için çözüm bulunursa ölümlerin kazaların önüne geçer diye düşünüyorum." dedi.