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Dünya Mahalleli yakaladığı hırsızları "Teletabilere" benzetti
Dünya

Mahalleli yakaladığı hırsızları "Teletabilere" benzetti

Yeniakit Publisher
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Eve girmeye çalışan 4 hırsızlık şüphelisini suçüstü yakalayan Endonezya'daki mahalle sakinleri, polise haber vermeden önce şüphelileri kaçmalarını önlemek için rulo rulo koli bandıyla sıkıca sardı. Kafalarına koli bandından kulaklar yapılarak "Teletabi" görünümü verilen hırsızların görüntüleri milyonlarca izlenme aldı.

Endonezya'da sürekli hırsızların hedefi olan bir genç, mülkünü korumak için eşine az rastlanır bir yönteme başvurdu.

Evine defalarca hırsız girmesinden bıkan mağdur genç, çareyi mahalle sakinleriyle organize olmakta buldu. Komşularıyla el ele vererek gece saatlerinde eve gizli bir düzenek ve tuzak kuran mahalleli, operasyon için pusuda beklemeye başladı. Çok geçmeden eve girmeye çalışan 4 hırsızlık şüphelisi, kurulan tuzağa düşerek suçüstü yakalandı.

 

KOLİ BANDIYLA "TELETABİLERE" BENZETTİLER

Öfkeli ev sahibi ve komşuları, polise haber vermeden önce şüphelilere unutamayacakları bir ceza kesti. Dört şüpheliyi yan yana dizen mahalleli, kaçmalarını önlemek amacıyla hırsızları rulo rulo koli bandıyla sıkıca sardı. Bu sıra dışı cezalandırma yöntemi bununla da sınırlı kalmadı; hırsızların kafalarına koli bandından kulaklar yapılarak ünlü çizgi film karakteri "Teletabi" görünümü verildi.

Ev sahibinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydettiği o anlar sosyal medya platformlarına yüklenir yüklenmez internette viral oldu. Video, kısa sürede milyonlarca izlenme oranına ulaştı.

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