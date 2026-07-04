Çobanlar ile çiftçiler arasında çatışma çıktı! 18 ölü
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Nijerya’da çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmalarda 18 kişi yaşamını yitirdi.
Nijerya’da çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmalarda 18 kişi yaşamını yitirdi.
Niger Eyaleti Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun, eyaletin 5 farklı köyünde çobanlar ile çiftçiler arasında şiddet olaylarının patlak verdiğini duyurdu. Olayların ardından bölgeye hemen güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirten Abiodun, çıkan çatışmalarda 18 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralı olarak tedavi altına alındığını açıkladı.
Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Göçebe Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.