İşte ŞOK'tan beklenen ürünler
Sürekli yaptığı indirim ve fırsatlarla gündeme gelen ŞOK marketlerde 4-7 Temmuz yeni aktüel katalog yayımlandı.
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Sürekli yaptığı indirim ve fırsatlarla gündeme gelen ŞOK marketlerde 4-7 Temmuz yeni aktüel katalog yayımlandı.
Gedik Piliç Kokteyl Sosis 129 TL Baton Salam 89,90 TL Milföy 139 TL Lazanya 129 TL Bitkisel Krema 54,90 TL Tam Buğday Unlu Lavaş 85 TL
Pilli Diş Fırçası 499 TL Erkek Parfüm 299 TL Boncuk Ağda 99 TL Sıvı Sabun 99 TL Siveno Roll-On 40 ml 199 TL İlbay's Mikrofiber Temizlik Bezi Seti 3'lü 199 TL
Dijital Print Fotoğraf Makinesi Seti 1.199 TL Torima 7 in 1 Makaralı Priz 599 TL Para Sayma Makinesi 2.399 TL Kablosuz Çift Kollu Oyun Konsolu 999 TL Çift Kollu Oyun Konsolu 499 TL Oyun Konsolu 129 TL Şarjlı Boyun Fanı 299 TL Kumandalı Tripod 699 TL Nostaljik Radyo Hoparlör 999 TL Şarjlı El Fanı 100 TL Panda & Ayı Figürlü Telefon Tutucu 299 TL Kristal Gece Lambası 399 TL RGB Led Işıklı Kablosuz Bluetooth Hoparlör 249 TL Kablosuz Kulaklık 329 TL Kablosuz Kafa Üstü Kulaklık 249 TL Aksesuarlı Tws Kulaklık 499 TL
Keramika Marine Porselen Desenli Kahve Fincan Takımı 299 TL Keramika Marine Kase 100 TL Keramika Çerezlik 39,95 TL Keramika İnci Desenli Servis Tabağı 100 TL 6'lı Güral Porselen Çay Tabağı 399 TL Rakle Desenli Cam Bardak 75 TL Sulu Kum Saati 329 TL Kayık Cam Tabak 199 TL Cam Kase 75 TL LAV Renkli Su Bardağı 169 TL 4'lü Metal Desenli Çerezlik 100 TL 6'lı Sarkap Desenli Metal Kapaklı Kavanoz 75 TL
Rattan Desen Koltuk 999 TL Rattan Desen Tabure 199 TL Elit Rattan Desen Sehpa 249 TL Plastik Kollu Sandalye 299 TL Dekoratif Renkli Kuş 149 TL Maya Rattan Desen Koltuk 750 TL Tabure 129 TL
Samsung 12000 BTU Klima 38.999 TL Dijitsu VN11 130W İyonizerli Hava Soğutucu 9.399 TL Dijitsu VN35 Buharlı Kule Tipi Vantilatör 5.599 TL Dijitsu VN55 Kule Tipi Vantilatör 5.999 TL Altus AL 30 TF Kule Tipi Vantilatör 1.999 TL Altus AL 38 BFB Uzaktan Kumandalı Kule Tipi Vantilatör 3.799 TL
IP Slim 3 Core i5 İşlemci 512GB Laptop 25.999 TL IP Slim 3 Core i5 İşlemci 512GB Laptop 25.999 TL LOQ 15IRX10 - i5 İşlemci 512GB Laptop 74.999 TL Yoga Slim 7 Core Ultra 5125H 512GB 14' Laptop 43.999 TL Case B210 15.6' Notebook Sırt Çantası Siyah 599 TL T210 15.6 Laptop Çantası Tote Siyah 629 TL 300 Wireless Compact Mouse Gri 249 TL KB331U Multi Device Kablosuz Klavye 1.299 TL
Şemsiyeli ve Termos Hazneli 2 Kişilik Kamp Sandalyesi 2.490 TL Lüks Plaj/Piknik Sandalyesi 1.590 TL Güneşlikli Kamp Sandalyesi 1.190 TL XL Kamp Sandalyesi 799 TL Katlanır Kamp Testeresi 149 TL Katlanır Kamp Kürek Seti 349 TL
Köpük Uçak 199 TL Gemi 249 TL Metal Serbest Teker Araba 399 TL Dev Sürpriz Yumurta 100 TL Moda Bebek 499 TL Bez Bebek 299 TL
Tefal Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 9.399 TL Sürahi Blender 6.499 TL Türk Kahve Makinesi 3.499 TL 2 Pişirme Yüzeyli Izgara 9.999 TL
Electrolux No Frost Buzdolabı 47.999 TL 8 KG Çamaşır Makinesi 24.999 TL Altus 3 Programlı Bulaşık Makinesi 12.999 TL Kurutma Makinesi 31.999 TL
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