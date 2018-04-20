Türkiye'den ABD'ye erken seçim cevabı!

Dışişleri Bakanlığı Sözücüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'deki erken seçim kararıyla ilgili olarak 'endişeliyiz' açıklamasına yanıt verdi. Aksoy, 'OHAL uygulamasının seçimleri demokratik standartların gerisine düşüreceğini iddia etmek art niyetli bir yaklaşımdır' ifadesini kullandı



Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy şunları söyledi:

Bazı devletlerin, ülkemiz söz konusu olduğunda peşin hükümlü yorumları, Türkiye'ye yönelik çifte standardın bir örneğidir.

'MİLLET İRADESİNE MÜDAHALE!'

Henüz yapılmayan seçim hakkındaki açıklama kabul edilemez. Bu, millet iradesine müdahale anlamına geliyor.