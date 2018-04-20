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Türkiye'den ABD'ye erken seçim cevabı!

Dışişleri Bakanlığı Sözücüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'deki erken seçim kararıyla ilgili olarak 'endişeliyiz' açıklamasına; 'Millet iradesine müdahale anlamına geliyor.' dedi.

20 Nisan 2018 Cuma 19:13
Türkiye'den ABD'ye erken seçim cevabı!

Dışişleri Bakanlığı Sözücüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'deki erken seçim kararıyla ilgili olarak 'endişeliyiz' açıklamasına yanıt verdi. Aksoy, 'OHAL uygulamasının seçimleri demokratik standartların gerisine düşüreceğini iddia etmek art niyetli bir yaklaşımdır' ifadesini kullandı

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy şunları söyledi:

Bazı devletlerin, ülkemiz söz konusu olduğunda peşin hükümlü yorumları, Türkiye'ye yönelik çifte standardın bir örneğidir.

'MİLLET İRADESİNE MÜDAHALE!'

Henüz yapılmayan seçim hakkındaki açıklama kabul edilemez. Bu, millet iradesine müdahale anlamına geliyor.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 19:13
  1. heather nauert
  2. Dışişleri Bakanlığı
  3. OHAL uygulaması
  4. erken seçim
  5. millet iradesi

YORUM YAZ

  • ahmetahmet19 dk önce
    dusmanlar, haydutlar, teroristlerinendiseli olmasi yetmez...kahrolmalari gerekir..25 Haziranda insaallah olacaklar... terorist kaatil israil ve darbeci kaatil sisi demokrati bunlar...Bu seytanlari uzmek icin NEKBE NIN 70.YILINI UNUTMAYALIM, UNUTTURMAYALIM...
  • basakbasak50 dk önce
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