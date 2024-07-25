Türkiye'den ABD'ye çağrı: Son verin!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen basın bilgilendirme toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Irak Cumhurbaşkanı Eşi'nin Türkiye aleyhine açıklamaları

Bakanlık kaynakları, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid'in eşi ve ülkenin eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin baldızı Shanaz İbrahim Ahmed'in “TSK'nın operasyonları sivil halka zarar veriyor” şeklindeki sözlerine şu cevabı verdi:

“TSK'ya yönelik söz konusu iddialar asılsızdır. Ayrıca, bu açıklama ve ithamların, Irak'ın genelini yansıtmadığı açıktır. Kaldı ki Irak tarafı da PKK'yı yasaklı örgüt olarak ilan etmiştir. Ülkemiz kardeş Irak ile bu türden asılsız iddialar üzerine diyalog geliştirmemektedir. Türkiye olarak ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz. Bu alanlardan biri de terörle mücadeledir. Irak'ın kuzeyinde kilit kapanacak ama terörle mücadele hiçbir zaman bitmeyecek. ‘Terör' kelimesi bu coğrafyadan tamamen silinene kadar mücadelemiz devam edecek.”

ABD'nin Suriye'ye Avenger Stinger hava savunma sistemlerini nakletmesi

Bakanlık kaynakları, ABD'nin Suriye'ye Avenger Stinger Hava Savunma Sistemlerini naklederek bunları terör örgütü PKK/YPG'ye verdiğine dair haberlere ilişkin şunları kaydetti:

“TSK, savunma ve güvenlik konusunda her gelişmeyi yakından takip etmektedir. ABD, bölgede bulunan kendi üslerinin hava savunmasını sağlamak maksadıyla Avenger stinger Hava Savunma Sistemleri göndermiştir. Müttefikimiz ABD'den beklentimiz, daha önce DEAŞ'la mücadele bahanesiyle terör örgütü PKK/YPG-SDG'ye verdiği tüm yardım ve desteği sonlandırması, bir terör örgütüyle işbirliği yapılarak başka bir terör örgütüyle mücadele edilemeyeceğini anlaması ve terörle mücadelemize samimi destek vermesidir.”

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İdlib'deki M4 karayolunda Rusya ile yeniden devriyeler başlayacak mı?

Bakanlık kaynakları, İdlib'deki M4 karayolunda Rusya ile yeniden ortak devriyelerin başlayıp başlamayacağına dair soruya şu cevabı verdi:

“Bölgenin barış ve huzura kavuşması için Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü girişimde bulunmaktadır ve gelecekte de bulunmaya devam edecektir. Bu kapsamda, M4 karayolunun güvenliğinin kontrol edilmesi konusunu başından beri ifade etmekteyiz. Bu konuda muhataplar ile görüşmeler sürmektedir. Türkiye, bölgede istikrar ve barışa katkı sağlayacak hiçbir çabadan çekinmemekte, sorumluluk almaktan imtina etmemektedir.”