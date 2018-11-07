Türkiye'den ABD'nin PKK kararına flaş yorum

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin PKK'nın üç "elebaşı" için para ödülü koymasını olumlu karşıladıklarını bildirdi.

Aksoy yaptığı açıklamada, "Bu adımın PKK ve uzantılarıyla mücadele bağlamında Irak ve Suriye'de ortaya konulacak somut eylemlerle desteklenmesini bekliyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı dün akşam PKK'lı Karayılan">Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü verileceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "Rewards for Justice" programı kapsamında Karayılan için 5 milyon dolara kadar, Bayık için 4 milyon dolara kadar ve Kalkan için 3 milyon dolara kadar ödül verilecek.