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Gündem Türkiye'den ABD mahkemesinin kararına tepki
Gündem

Türkiye'den ABD mahkemesinin kararına tepki

ABD'de Los Angeles County Yüksek Mahkemesi şehit Başkonsolosumuz Kemal Arıkan’ı katleden Ermeni terörist Hampig Sasunyan’ın salıverilmesinin önünü açan kararına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, kararı kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 21:53:00 -
Türkiye'den ABD mahkemesinin kararına tepki

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Los Angeles County Yüksek Mahkemesi şehit Başkonsolosumuz Kemal Arıkan’ı katleden Ermeni terörist Hampig Sasunyan’ın salıverilmesinin önünü açan bir karar almış, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ise bu kararı temyiz etmeyeceğini açıklamıştır. Türk milletinin vicdanını derinden yaralayan bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kararın, ABD yönetiminin tüm aksi yöndeki girişimlerine rağmen değiştirilmediği vurgulanan açıklamada, bu kararın evrensel hukuk ilkeleri ve adalet anlayışıyla bağdaşmadığına dikkati çekildi.

"Terörizmle mücadelede iş birliğine de zarar vermektedir"

Türkiye'nin, Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında 31’i diplomat 58 vatandaşını şehit verdiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nefret suçlarının tırmanışa geçtiği, uluslararası dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde siyasi saiklerle vahşi bir katilin salıverilmesi terörizmle mücadelede iş birliği ruhuna da zarar vermektedir. Terörist Sasunyan’ın alçakça işlediği ve 38 yıllık mahkumiyeti süresince hiçbir pişmanlık emaresi göstermediği bu cinayet, hastalıklı ve çarpık bir ideolojiyi temsil eden bir suç olarak asla unutulmayacaktır. Bu vesileyle şehit diplomatımız Kemal Arıkan’ı ve Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında hayatlarını kaybeden tüm şehitlerin saygı ve rahmetle anıyoruz."

Türk diplomat Kemal Arıkan, Ermeni teröristler Hampig Sasunyan ve Krikor Saliba tarafından 28 Ocak 1982'de Los Angeles'ta şehit edilmişti. Yakalanan Sasunyan yargılanmış ve afsız ömür boyu hapis cezasına çaptırılmıştı. Firar eden Krikor Saliba’nın ise aynı yıl Lübnan iç savaşında öldüğü iddia edilmişti.

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Yorumlar

Cumali Mol

Adalet mülkün temelidir - bu karar sözde ABD'ye çok pahalıya mal olacak.
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