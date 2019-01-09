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Türkiye'den ABD açıklaması: Bu kadar iç içe olunca ayrılmak da zor oluyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin olarak 'ABD'de farklı kurumlardan farklı sesler geliyor. Çekilmede ABD’nin zorlukları olduğunu görüyoruz. Terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra ayrılmak da zor oluyor' dedi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 11:07
Türkiye'den ABD açıklaması: Bu kadar iç içe olunca ayrılmak da zor oluyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin olarak 'ABD'de farklı kurumlardan farklı sesler geliyor. Çekilmede ABD’nin zorlukları olduğunu görüyoruz. Terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra ayrılmak da zor oluyor' dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

ABD'de farklı kurumlardan farklı sesler geliyor. Çekilmede ABD’nin zorlukları olduğunu görüyoruz. Terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra ayrılmak da zor oluyor

Herkes terörle mücadelede kararlılığımızı gördü.

Fırat'ın doğusuna operasyon

Terörle mücadele konusundaki kararlılığımızı herkes gördü. YPG ve PKK'nın Suriye'de güçlenerek ülkemize tehdit oluşturmasını önlemek için, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Fırat'ın doğusunda da adımlarımızı atmaktan çekinmeyeceğiz.

İdlib mutabakatı

İdlib Muhtırası siyasi çözüm için önemli. Sahada zorluklar var ama üstesinde geliyoruz.

Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğünü destekliyoruz. En önemli süreç siyasi süreçtir.

Irak Cumhurbaşkanı'nın ziyareti

PKK'yla mücadele konusunda düşünceleri paylaştık. Irak'ın inşasında bizden beklenti yüksek.

Rusya'da 3'lü zirve

Zirve hazırlıklarını sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde Erdoğan'ın Rusya'ya ziyareti olacak.

Akdeniz'de sondaj gerilimi

Kıbrıs etrafında sondaja biz de başlıyoruz. Bölgenin istikrarı bizim için önemli, takip ediyoruz. KKTC hakları garanti altına alınmalı.

AB ile ilişkiler

Daha pozitif yaklaşım için iki tarafın da çabaları var. AB kurumlarıyla ilişkileri güçlendirme adımı atıyoruz. AP seçimleri birliğin geleceği için önemli.Avrupa kurumlarında ideoloji daha ağır basıyor. Kıbrıs sürecinde Avrupa Parlamentosu seçimlerinden dolayı müzakere başlaması mümkün görünmüyor.

Balkanlar'da artan gerginlik

Gerginlik bölgenin istikrarını etkiliyor. Makedonya halkının aldığı kararın arkasındayız. Bölgeye daha fazla önem vermeliyiz.

Yemen

İslam İşbirliği Teşkilatı toplanacak. Yemen'deki savaşın bitmesi konusunda katkılarımızı sürdüreceğiz

Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 11:07
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. ABD suriye

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