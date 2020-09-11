Türkiye’den 7 düvele meydan okuma! Avrupa ülkelerinin 'Doğu Akdeniz' bildirisine sert tepki

Yedi düvel Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı harekete geçti. Doğu Akdeniz’deki doğal kaynaklara tek başınasahip olmak isteyen Fransa’nın başını çektiği Avrupa ülkeleri Türkiye’yi saf dışı bırakmak için Yunanistan üzerinden sürdürdükleri vekalet savaşını devam ettiriyor.

Yunanistan’ı kışkırtarak Türkiye ile karşı karşıya getiren Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, diğer Avrupa ülkelerinin desteğini almanın peşine düştü.

7 ülke toplandı

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İtalya, İspanya, Portekiz ve Malta, Fransa’nın Korsika adasında bir araya geldi.

Fransa’nın ev sahipliğinde yapılan skandal toplantıda Türkiye ve Yunanistan arasında son dönemde Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim ele alındı.

Bildiri yayınladılar: Yunanistan’ın yanındayız

Yedi düvelin Türkiye’ye karşı bir araya geldiği skandal zirvede beklendiği üzere Türkiye aleyhine karar çıktı. Görüşme sonrası 7 ülkenin imzaladığı skandal bildiride Avrupa’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan’ın yanında olduğu belirtildi.

Türkiye’den sert tepki

Hiçbir hukuki temeli bulunmayan küstah bildiriye Türkiye’den jet cevap geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy “Bildirideki ifadeler geçen sene olduğu gibi taraflı gereceklerden kopuk ve hukuki dayanaktan yoksundur” açıklamasında bulundu.

Yunanistan’ı iddialarından vazgeçmeye davet eden Hami Aksoy “Gerginliğin azaltılması için Yunanistan’ın Oruç Reis araştırma gemimizin etrafındaki askeri gemilerini çekmesi, NATO’nun ayrıştırma inisiyatifine destek vermesi, Meis dahil Doğu Ege adalarını silahlandırmaktan vazgeçmesi ve Batı Trakya Türk Azınlığına yönelik son dönemde artan baskılarına son vermesi elzemdir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Doğu Akdeniz’e en uzun kıyısı olan ve Avrupa Birlliği’ne üye olma adayı olduğunu hatırlatan Aksoy, “Doğu Akdeniz’de diyalog ve işbirliğinin hakim kılınması için öncelikle Yunanistan’ın Türkiye ile önkoşulsuz olarak masaya oturması, Kıbrıslı Rumların Adanın ortak sahibi olan KKTC ile hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesi için gelir paylaşımı dahil işbirliği yapması, kendi dar görüşlü çıkarlarına AB’yi alet etmemesi ve AB’nin ve bahsekonu bildiriye imza atan diğer ülkelerin ise uluslararası hukuka ve AB müktesebatına aykırı olarak dayanışma kisvesi altında körü körüne izledikleri tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmesi lazımdır. Dayanışma haklı olduğunda, haklıyla yapılır. Haksızla dayanışma olmaz.” dedi.