Türkiye’den 11 bin 900 Endonezyalı’ya acil yardım

Endonezya’nın Sulawesi adasında meydana gelen deprem ve tsunamide ölenlerin sayısı bin 649’a ulaştı. Kayıpları arama faaliyetleri ise hala devam ediyor. Adada geçtiğimiz hafta 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin ardından Palu ve Dongala kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

Enkaz sonrasında verilemeyen elektrik artık verilebiliyor. Petrol istasyonları ve marketler artık yavaş yavaş hizmet verebiliyor. İnsanlar evlerine giremediğinden dolayı kamplarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Kamplarda banyo ve tuvalet sıkıntısı da en büyük sorunlar arasında yer alıyor.

Afet sonrasında bölgede;

-Bin 649 kişi yaşamını yitirdi

-3 bine yakın kişi yaralandı ve tedavi altına alındı

-70 binden fazla ev ya hasar gördü ya da kullanılamaz hale geldi

-2 bin 736 okul hasar gördü

-200 bine yakın kişi acil yardıma muhtaç durumda

-Palu’daki parklar mülteci kampına dönüştü

Toprak sıvılaştı, bir cami 300 metre kaydı

Deprem ve sonrasında meydana gelen tsunaminin etkisiyle binden fazla insan toprak sıvılaşmasından dolayı toprak altında kaldı. Boyu 3 metreyi aşan çamur altında gömülmeyi bekleyen binlerin olduğu ifade ediliyor. Kayıp insanları arama kurtarma çalışmaları ise hala devam ediyor. Toprağın sıvılaşıp kaymasından dolayı Darul Muttaqien Camii de 300 metre kadar kaydı ve binlerce ev yıkılarak toprak altında kaldı.

İHH’nın çalışmaları sürüyor

İHH ekipleri, hayırseverlerin destekleriyle kriz bölgesi Palu, Dongala ve Makassar'da içerisinde pirinç, tuz, baharat, soya sosu, yumurta, sıvı yağ, şeker ve bisküvi bulunan gıda paketini 10 bin 500 kişiye, sabun, diş fırçası, diş macunu ve kadınlara özel temizlik malzemesi bulunan hijyen paketini 500 kişiye ulaştırdı. Ekipler, 400 kişiye sıcak yemek ve 500 kişiye de barınma malzemesini dağıttı. Öte yandan İHH, bölgede yürüttüğü faaliyetlerde günlük 400 litre temiz su dağıtımına devam ediyor.

İkinci ekip yola çıkıyor

Krizin ilk gecesinde bölgeye öncü ekibini gönderen İHH, bu gece de bölgeye ikinci ekibini gönderecek. İHH, hayırseverlerin desteğiyle bölgedeki faaliyetlerini kriz sonuna kadar sürdürecek.

Destek için

İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Endonezyalılara yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, DEPREM yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Yine İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine DEPREM koduyla bu yardımlara destek olunabiliyor.