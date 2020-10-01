Türkiye'den 1 ay süre

'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' bugün yürürlüğe girdi.

Kamuoyunda 'sosyal medya yasası' olarak bilinen kanun ile ilgili sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan başkanlığında, yapıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) videokonferans yöntemi ile yapılan toplantıya, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Linkedln, Periscope, Dailymotion, Pinterest ve VK temsilcileri katıldı.

​Toplantıya, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler de iştirak etti.

Yasanın içeriği, işleyişinin nasıl olacağı, usul ve esaslara ilişkin bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda, sosyal medya temsilcilerine kanun ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi için 1 ay zaman tanındı.

Bahse konu süre, düzenleme ile ilgili usul ve esaslara ilişkin görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına idari para cezası uygulanacağı ikazında bulunuldu.

Ağustosta ilk bilgilendirmenin yapıldığı sosyal ağ sağlayıcısı temsilcileri, yasa kapsamında yayınlanacak usul ve esaslar ile ilgili görüşlerini ifade etti.