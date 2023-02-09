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Yerel Türkiye'deki Somalili mültecilerden depremzedeler için yardım
Yerel

Türkiye'deki Somalili mültecilerden depremzedeler için yardım

Kütahya'da yaşayan bir grup Somalili mülteci, aralarında topladıkları bir miktar parayı depremzedelere bağışladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 23:56:00 - 2023-02-09 23:58:42
Türkiye'deki Somalili mültecilerden depremzedeler için yardım

Kütahya'da yaşayan bir grup Somalili mülteci, aralarında topladıkları bir miktar parayı depremzedelere ulaştırılmak üzere Meydan Aşevi Vakfı'na teslim etti.

Kütahya'da yaşayan bir grup Somalili mülteci, topladıkları parayı depremzedelere bağışladı.

Mültecilerin davranışı duygulandırdı

Toplanan paraları imza karşılığı teslim alan Meydan Aşevi yetkilileri, mültecilerin davranışı karşısında duygusal anlar yaşadı.

Meydan Aşevi yetkilileri, toplanan yardımların en kısa sürede depremzedelere ulaştırılacağını ifade etti.

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