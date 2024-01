'Türkiye'deki sinagoglar incelenmeli'

Vatandaşlar, ABD'de ortaya çıkan bu iğrenç hadise sebebiyle Türkiye’deki sinagoglara da operasyon düzenlenmesi ve soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Amerikalı sapık Jeffrey Epstein çocuk istismarı davasının ardından tüm dünyayı sarsan bir olay daha patlak verdi. ABD'nin New York kentinde patlak veren olayda ABD polisi, New York kentindeki bir sinagogun altında yasa dışı şekilde inşa edilmiş tüneller olduğunu ortaya çıkardı.

Salı gününün ilk saatlerinde yaşanan gelişmede Brooklyn'de Ortodoks Yahudilere ait gizemli bir sinagog bulundu. İnşaat işçileri tarafından tesadüfen keşfedilen tünelin kapatılmaması için Yahudiler büyük mücadele verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler 10 kişiyi tutukladı. Sinagogu yöneten haham Yosef Braun yaşananları korkunç olarak nitelendirdi ve Ortodoks Yahudiliği için utanç olarak yorumladı.

Yahudiliğin Hasidi koluna mensup şahısların aslında uzun yıllardır bu tünelleri kazdığı düşünülüyor, tünellerin amacı ise henüz belirsiz. Aralık ayında bir kısmının tespit edildiği tünellerin birçok girişi de bulunuyor.

ABD basını ayrıca tünellerin kazılmaya dört yıl önce başlanmış olabileceğini ortaya attı ancak kesin kanıt sunmadı. Öte yandan Hasilere ait bir haber sitesi olan COL Live, tüneldeki erkeklerin çoğunun İsrail'den geldiğini bildirdi.

İsrail'in Gazze'ye saldırmasından ve Epstein'ın müşteri listesinin yayınlanmasından kısa bir süre sonra Yahudi Chabad Lubavitch grubunun New York Brooklyn'deki Chabad Genel Merkezi'nin altındaki yeraltı tünel ağı baskına uğradı. Polis tünelden çıkardığı Haham’ları tutukladı.

Ortodoks Yahudilere ait ve ne amaçla kullanıldığına yönelik korkunç iddiaların ortaya atıldığı yasa dışı açılan tüneller, ABD'de bir grup inşaat işçisi ve komşu binalarda yaşayanların yerin altından gelen insan seslerini polise bildirmesiyle ortaya çıktı.

Peki New York’taki Sinagogların altında keşfedilen yeraltı tünelinde neler oluyordu? Tüm dünyanın merakla konuştuğu ve sosyal medyayı çalkalayan sinagog tünellerinde korkunç görüntüler elde edildi.

Sinagogun altındaki yasa dışı tünelin içinde kanlı yataklar, insan dışkıları, kesici aletler ve çocuk sandalyesi bulundu. ABD polisinin söz konusu tünele yaptığı baskın sonrasında tünelin polis tarafından alelacele betonla kapatılmaya çalışıldığı iddia edildi.

Olayın ardından Ortodoks Yahudilerle, ABD polisi tünel nedeniyle birbirine girdi. Ortodoks Yahudilerin de polisin gelmesinden hemen önce suntalarla tünellere açılan duvarı gizlemeye çalıştıkları görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, onlarca polis olay yerine gelerek öfkeli Yahudi gençleri tünelin girişinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Birkaç saat sonra polislerin karşı koyanları tünellerden çıkardıkları görüldü. O anlarda sinagogda tansiyon yükseldi. Polise karşı koyanlar öfkeli hahamlar tünelin girişine ulaşmak için sıraları kaldırıp fırlatarak taşkınlık çıkardı.

İddiaya göre sinagog, şehrin altından yan taraftaki binaya bağlandığı ve caddeden gizli bir giriş/çıkışının olduğu tespit edildi.

Yine sosyal medyada paylaşılan videolarda bir kişinin binanın dışındaki kaldırıma ulaşmak için tünelleri kullandığı görüldü.

Yahudilerin yasa dışı tünelleri tüm dünyanın gündemine bomba gibi otururken tünellerin ne amaçla kullanıldığı ise henüz öğrenilemese de suç mahalinde ele geçirilen kanıt hükmü taşıyan eşyalarla birlikte korkunç iddialar öne sürülüyor.

ABD'de bugüne dek yasa dışı olarak ortaya çıkarılan tünellerin büyük bir kısmının perde arkasından çocuk istismarı ve pedofili olayları yer aldığı bilinmekte.

Peki sinagogun altına inşa edilen tünelde ne yapılıyordu? Korkunç iddiaların başında pedofili ve çocuk istismarı ihtimali bulunuyor. New York polisinin tünelden çıkardığı kanlı ve dışkılı yataklar ise bu ihtimali oldukça güçlendiriyor.

Elde edilen delil niteliğindeki bir başka bulgu olan kesici aletler ise daha korkunç bir senaryoyu işaret etmekte. New York polisinin, kaçırılarak tünele getirilen çocukların Yahudi ayinlerinde kurban olarak katledilmiş olabileceğinin üzerinde durduğu iddia edildi.

Yahudiler, New York City nüfusunun yaklaşık %9'unu oluşturmakta. Bu da New York'taki Yahudi topluluğunu, İsrail toprakları dışındaki dünyanın en büyük Yahudi topluluğu haline getiriyor.

Buna ek olarak Yahudilik, 2022 itibariyle yaklaşık 1,6 milyon taraftarıyla New York City'de uygulanan ikinci en büyük dindir ve Tel Aviv ve Kudüs'ün toplamından daha büyük, dünyadaki herhangi bir şehirdeki en büyük dindar Yahudi topluluğunu temsil etmektedir . Şehirdeki Yahudilerin neredeyse yarısı Brooklyn'de yaşıyor. Etno-dinsel nüfus şehrin %18,4'ünü, dini demografisi ise %8'ini oluşturuyor.

New York şehrindeki en büyüğü olmak üzere on Yahudi cemaati bulunmakta. Eyalette yedisi New York şehrinde olmak üzere 12 dernek var.

Eyalette bulunan 600 sinagogdan 314’ü kendini Ortodoks, 116’sı muhafazakâr, 102’si Reformist ve dokuzu da kalkınmacı (bir tür reformist) olarak nitelendiriyor. Aynı zamanda onlarca bağımsız cemaat ve birçok Habad merkezi eyaletin dört bir tarafına dağılmış bulunuyor.

New York şehrinde yaşayan Yahudiler ABD’de yaşayan Yahudilerin yüzde 15’ini oluşturuyor. Şehirde her dokuz kişiden biri Yahudi.

Türkiye'deki sinagoglar incelenmeli

Vatandaşlar, ABD'de ortaya çıkan bu iğrenç hadise sebebiyle Türkiye’deki sinagoglara da operasyon düzenlenmesi, gerekli adımların atılması gerektiği çağrısında bulundu.