  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zeytin algısı da ellerinde patladı! Maskesi inen CHP’li istifa etti İran ve ABD arasında ekonomik iş birliği trafiği! Enerji sahaları ve yatırımlar masaya yatırıldı TRT spikerinin 28 Şubat ve başörtüsü anısı! ‘Anneniz sakın arabadan inmesin’ İşte Sol'un unuttuğu Sol! Che Guevara eşcinsel sapkınları devrimden sonra kurşuna dizmişti ve.... Sebze-meyvedeki tarımsal ilaç en büyük etken! Çocukluk çağı kanserlerinin üçte biri lösemi! Çok sayıda gözaltı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Bağlı İzbeton’da operasyon Fondaş denilince kızıyorlar! Parayı basmış düdükler ötmüş Toprağı sıksan şüheda! Gazze'de enkazların altından binlerce kimliksiz şehid çıkıyor Bakan Murat Kurum paylaştı! İşte 500 bin konutta yeni kura takvimi Microsoft etkinliğinde protesto sonrası işine son verilmişti! “Ellerim kana bulanmış gibiydi”
Gündem Herkes bu gelişmeyi merak ediyor! Bakan Göktaş sosyal medya düzenlemesi için tarih verdi
Gündem

Herkes bu gelişmeyi merak ediyor! Bakan Göktaş sosyal medya düzenlemesi için tarih verdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Herkes bu gelişmeyi merak ediyor! Bakan Göktaş sosyal medya düzenlemesi için tarih verdi

Çocukların ve gençlerin dijital ortamda korunmasına yönelik hazırlanan sosyal medya düzenlemesiyle ilgili süreç netleşmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dikkat sürelerinin giderek kısaldığına vurgu yaparak düzenlemenin çok yakında hayata geçirileceğini açıkladı.

Dijital dünyaya ilişkin yeni adımlar gündemdeki yerini korurken, sosyal medya kullanımına yönelik düzenleme hazırlıklarıyla ilgili açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan geldi.

 

“Çocuklarımızı korumaya yönelik çalışmaları hayata geçiriyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Oyun hamurlarımı aldım geldim. Hazırsanız asıl meselemize odaklanalım. Odaklanalım diyorum, çünkü maalesef artık 8 saniyeden fazla odaklanamıyoruz. Bu sürekli uyarılma hali, bize kıyasla çocuklarımıza daha çok zarar veriyor. Dikkatlerini, arkadaşlık ilişkilerini ve ders başarılarını doğrudan etkiliyor. Tam da bu yüzden dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi biz de çocuklarımızı korumaya yönelik sosyal medya düzenlememizi çok yakında hayata geçiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Konu çocuk olunca sosyal medyaya savaş açtılar Asla taviz yok
Konu çocuk olunca sosyal medyaya savaş açtılar Asla taviz yok

Teknoloji

Konu çocuk olunca sosyal medyaya savaş açtılar Asla taviz yok

Suç örgütlerinden dijital tuzak: Çocuklar sosyal medyada hedefte
Suç örgütlerinden dijital tuzak: Çocuklar sosyal medyada hedefte

Yaşam

Suç örgütlerinden dijital tuzak: Çocuklar sosyal medyada hedefte

Dijital platformlarla iletişim aracından stratejik savaş alanına geçildi Savaşın yeni arenası sosyal medya
Dijital platformlarla iletişim aracından stratejik savaş alanına geçildi Savaşın yeni arenası sosyal medya

Teknoloji

Dijital platformlarla iletişim aracından stratejik savaş alanına geçildi Savaşın yeni arenası sosyal medya

Küresel güvenlik tehdidi olarak sosyal medya ve dezenformasyon
Küresel güvenlik tehdidi olarak sosyal medya ve dezenformasyon

Sosyal Medya

Küresel güvenlik tehdidi olarak sosyal medya ve dezenformasyon

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23