Gündem
Astım sorunu olanlar dikkat: Türkiye'ye yayılmaya başladı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Astım sorunu olanlar dikkat: Türkiye'ye yayılmaya başladı!

Meteoroloji, Marmara ve Ege başta olmak üzere kuvvetli fırtına ve toz aşınımı uyarısı yaptı. Rüzgarın saatte 80 kilometreye kadar çıkabileceği belirtildi.

Foto - Astım sorunu olanlar dikkat: Türkiye'ye yayılmaya başladı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahmini yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin bugün parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Konya, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Yozgat, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Foto - Astım sorunu olanlar dikkat: Türkiye'ye yayılmaya başladı!

Yağışların; Kıyı Ege’de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinin kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Foto - Astım sorunu olanlar dikkat: Türkiye'ye yayılmaya başladı!

Sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. İç bölgelerde toz taşınımı beklenmektedir.

Foto - Astım sorunu olanlar dikkat: Türkiye'ye yayılmaya başladı!

TOZ TAŞINIMI UYARISI Marmara ve Ege'de toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı. 16 İL İÇİN SARI KOD Meteoroloji; Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, Giresun, Isparta, İzmir, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Ordu, Aksaray ve Karaman için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Foto - Astım sorunu olanlar dikkat: Türkiye'ye yayılmaya başladı!

İŞTE İL İL HAVA DURUMU MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale'nin güneyinde ve Balıkesir'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi ve toz taşınımı görülmesi bekleniyor./ kaynak: haber7

