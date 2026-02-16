  • İSTANBUL
Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunuyor! Dev kargo şirketi küçülmeye gitti, yüzlerce şube kapatılacak
Türkiye genelinde 200'e yakın şubesi bulunan kargo devinde büyük kriz patlak verdi. Çok sayıda şube kapatılıyor, işçi kıyımı yapılacak.

E-ticaretin hızla büyümesiyle birlikte Amerikalılar her zamankinden daha fazla paket gönderiyor. Ancak artan gönderi sayısı, kargo şirketlerinin kazançlarını aynı oranda artırmadı. Bu durum FedEx ve UPS gibi devlerin büyük çaplı küçülme kararları almasına neden olurken, uzmanlar bu dönüşümün sonunda fatura yine tüketiciye çıkabilir.

ABD’de paket gönderim hacmi hızla artmaya devam ediyor. Pitney Bowes Shipping Index verilerine göre 2024’te toplam gönderi sayısı 22,37 milyara ulaştı. Bu, 2023’e göre yüzde 3,4 artış anlamına geliyor. 2030 yılına kadar toplam hacmin 30 milyara ulaşması bekleniyor. Ancak bu büyümeye rağmen kargo şirketlerinin gelir artışı daha yavaş kaldı. 2024’te toplam gelir sadece yüzde 2,7 artarak 197,9 milyar dolardan 203,2 milyar dolara yükseldi.

Bu durum, paket başına ortalama gelirin düşmesine neden oldu. Paket başına gelir 2023’te 9,10 dolar iken 2024’te 9,09 dolara geriledi. Tüketiciler artık iki gün içinde, hatta daha hızlı ve ücretsiz teslimatı standart olarak bekliyor. Bu beklenti, kargo şirketlerinin maliyetlerini artırırken kârlılığı azaltıyor. Artan işçilik maliyetleri, enerji fiyatları ve operasyon giderleri, şirketleri radikal tasarruf önlemleri almaya zorladı. Bu kapsamda FedEx ve UPS, maliyetleri düşürmek için tesis kapatma ve iş gücü azaltma yoluna gidiyor.

FedEx, maliyetleri azaltmak ve verimliliği artırmak için “Network 2.0” adlı kapsamlı dönüşüm planını başlattı. Plan kapsamında 2027’ye kadar 475’ten fazla tesis kapatılacak Bu, şirketin toplam tesislerinin yaklaşık yüzde 30’una denk geliyor. Şirket Ground ve Express operasyonlarını birleştirecek. 200’den fazla istasyon şimdiden kapatıldı. FedEx ayrıca sağlık, otomotiv, veri merkezi ve premium e-ticaret gibi daha yüksek kâr marjlı sektörlere odaklanmayı planlıyor. Şirket, yapay zekâ, otomasyon ve veri analitiği yatırımlarıyla operasyonlarını daha verimli hale getirmeyi hedefliyor.

FedEx’e benzer şekilde UPS de “Network of the Future” planı kapsamında büyük çaplı küçülme sürecine girdi. UPS’in planları şunları içeriyor: - 2028’e kadar yaklaşık 200 tesis kapatılacak. - Sadece 2025’in ilk 9 ayında 93 tesis kapatıldı. - 2025’te 48 bin çalışan işten çıkarıldı. - 2026’da 30 bin ek pozisyonun azaltılması planlanıyor. Şirket ayrıca otomasyona yatırım yaparak daha az çalışanla daha fazla paket işlemeyi hedefliyor.

FedEx ve UPS küçülürken daha küçük ve esnek kargo şirketleri büyüyor. OnTrac, Veho, SpeedX ve UniUni gibi şirketler daha düşük maliyetli hizmet sunarak müşteri kazanıyor. ABD Posta Servisi’nin (USPS) düşük maliyetli Ground Advantage hizmeti de rekabeti artırdı. Son 5 yılda alternatif kargo şirketlerinin gönderi hacmi yaklaşık yüzde 40 arttı. Bu durum, sektörde güç dengelerinin değişmeye başladığını gösteriyor. Kaynak: DÜNYA GAZETESİ

