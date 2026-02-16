Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunuyor! Dev kargo şirketi küçülmeye gitti, yüzlerce şube kapatılacak

Bu durum, paket başına ortalama gelirin düşmesine neden oldu. Paket başına gelir 2023’te 9,10 dolar iken 2024’te 9,09 dolara geriledi. Tüketiciler artık iki gün içinde, hatta daha hızlı ve ücretsiz teslimatı standart olarak bekliyor. Bu beklenti, kargo şirketlerinin maliyetlerini artırırken kârlılığı azaltıyor. Artan işçilik maliyetleri, enerji fiyatları ve operasyon giderleri, şirketleri radikal tasarruf önlemleri almaya zorladı. Bu kapsamda FedEx ve UPS, maliyetleri düşürmek için tesis kapatma ve iş gücü azaltma yoluna gidiyor.