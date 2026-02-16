Muğla’da barajlar coştu! Su seviyesi yükseliyor

HES VE SULAMA BARAJLARI DOLDU 419 milyon metreküp su tutma hacmi bulunan ve geçen yıl aynı dönemde yüzde 82 doluluk oranı bulunan Akköprü Barajı yüzde 90, Geyik Barajı yüzde 86, Mumcular Barajı yüzde 31, Bayır Barajı yüzde 100, Akgedik Barajı yüzde 70, Fethiye Eşen-1 Barajı yüzde 102, Derince Barajı yüzde 40 ve Girme Barajı da yüzde 34 doluluk oranına ulaştı. Muğla Büyükşehir Belediyesine ait içme ve kullanma suyu olarak kullanılan Marmaris Atatürk Barajında da doluluk oranı yüzde 105 olarak açıklandı. Muğla bölgesinde bulunan 5 adet gölette ise 15 Şubat tarihi itibari ile ortalama doluluk oranı yüzde 70 olarak ölçüldü.