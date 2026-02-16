  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Seyyah Kedi'den yavrusuna omuzda İstanbul turu Resmen savaş ilan ettiler! Juve ya patlayacak ya... Unuttular Rams Park'ı... Canlı yayında en küçük ayrıntısına kadar açıkladı: Kulağı delik Cem Küçük’ten şok “PKK” iddiası Vay Ertan abi vay! Boeing 747’yi 80 bin TL’ye aldı, bakın ne kadardan satışa çıkardı Gökyüzünde nükleer sevkiyat! ABD’den tarihi hamle: C-17 ile mikro reaktör taşıdılar Beşiktaş resmen hazine buldu! Herkesi şaşırtan hamleyi atacaklar... 10 Numara transfer... Firari sürücüden kan donduran itiraf: Biz camdan atladık, kızlar atlayamadı
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Muğla’da barajlar coştu! Su seviyesi yükseliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Muğla’da barajlar coştu! Su seviyesi yükseliyor

Geçen yıl kuraklık sinyalleriyle alarm veren Muğla, bu yıl yağışlarla küllerinden doğdu! Kentteki 8 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 83’e fırlarken; Marmaris ve Bayır gibi bölgelerde su seviyesi barajlardan taştı.

1
#1
Foto - Muğla’da barajlar coştu! Su seviyesi yükseliyor

Muğla'da son yağışlarla birlikte 8 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 83 olarak ölçüldü. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 74 olarak ölçülmüştü. Bayır, Eşen-1 ve Marmaris Atatürk barajlarında doluluk oranları yüzde 100'lerin üzerine çıkarken, Akköprü barajında da su seviyesinin dolusavak sınırına gelmesi nedeniyle zaman zaman su tahliyesi gerçekleştiriliyor.

#2
Foto - Muğla’da barajlar coştu! Su seviyesi yükseliyor

MUMCULAR BARAJI YÜZDE 31, GEYİK BARAJI YÜZDE 86 Bodrum'un içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan ve 18 milyon metreküp su tutma hacmine sahip Mumcular Barajında 14 Şubat tarihi itibari ile doluluk oranı 6 milyon metreküp ölçülürken bu oran geçen yılın aynı dönemine göre 5 milyon metreküp altında kaldı.

#3
Foto - Muğla’da barajlar coştu! Su seviyesi yükseliyor

Yine Bodrum'un içme suyunun büyük bölümünü karşılayan Geyik Barajında geçen yıl 14 Şubat'ta doluluk oranı yüzde 55 iken, bu yıl yüzde 86 doluluğa ulaştı.

#4
Foto - Muğla’da barajlar coştu! Su seviyesi yükseliyor

HES VE SULAMA BARAJLARI DOLDU 419 milyon metreküp su tutma hacmi bulunan ve geçen yıl aynı dönemde yüzde 82 doluluk oranı bulunan Akköprü Barajı yüzde 90, Geyik Barajı yüzde 86, Mumcular Barajı yüzde 31, Bayır Barajı yüzde 100, Akgedik Barajı yüzde 70, Fethiye Eşen-1 Barajı yüzde 102, Derince Barajı yüzde 40 ve Girme Barajı da yüzde 34 doluluk oranına ulaştı. Muğla Büyükşehir Belediyesine ait içme ve kullanma suyu olarak kullanılan Marmaris Atatürk Barajında da doluluk oranı yüzde 105 olarak açıklandı. Muğla bölgesinde bulunan 5 adet gölette ise 15 Şubat tarihi itibari ile ortalama doluluk oranı yüzde 70 olarak ölçüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Cumhurbaşkanımıza borcumuz var’ diyerek açıkladı: İşte İstanbul’daki son anket sonuçları…
Gündem

‘Cumhurbaşkanımıza borcumuz var’ diyerek açıkladı: İşte İstanbul’daki son anket sonuçları…

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 'Her Mahallesiyle, Her Hikayesiyle İstanbul' ve 'İstanbul'da Bir Olmak' temasıyla düzenlenen Maha..
Fatih Erbakan Özgür Özel’i aratmıyor: Daha fazla uzatmayın…
Gündem

Fatih Erbakan Özgür Özel’i aratmıyor: Daha fazla uzatmayın…

Katıldığı canlı yayında ekonomideki toparlanmayı anlatan Cevdet Yılmaz’a sosyal medya hesabından erken seçim çağrısı yapan Yeniden Refah Par..
İstanbul'da tedirgin eden dakikalar! Telefonlara deprem sinyali gitti
Gündem

İstanbul'da tedirgin eden dakikalar! Telefonlara deprem sinyali gitti

İstanbul'un Çatalca ilçesinde 2,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem öncesinde vatandaşların telefonlarına gönderilen uyarı sinyali..
Tam 6 yıl önce açıklanmış: İşte Epstein dosyasında Türkiye ayağı
Gündem

Tam 6 yıl önce açıklanmış: İşte Epstein dosyasında Türkiye ayağı

Jeffrey Epstein skandalı küresel ölçekte yeni belgelerle büyürken, dosyadaki "Türkiye" izini 6 yıl önce ilk kez Gazeteci Talat Atilla kamuoy..
Türkiye'deki sekülerler zıvanadan çıktı! Eş değiştirmeli yoga!
Gündem

Türkiye'deki sekülerler zıvanadan çıktı! Eş değiştirmeli yoga!

Türkiye’nin kadim aile yapısını hedef alan saldırılar, bu kez "spor" ve "kişisel gelişim" maskesiyle sahneye sürüldü. Sosyal medyada büyük t..
Konu Filistin olunca üç maymunu oynadılar! Gazeteci sordu Batılı sanatçılar kıvırdı
Gündem

Konu Filistin olunca üç maymunu oynadılar! Gazeteci sordu Batılı sanatçılar kıvırdı

Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) Alman gazeteci Tilo Jung'un sanatçılara Filistin hakkında sorduğu sorular yanıtsız kaldı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23