SON DAKİKA
Spor Başakşehir - Beşiktaş | CANLI ANLATIM
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Başakşehir 0 - 0 Beşiktaş skoruyla devam ediyor.

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

Başakşehir 0 - 0 Beşiktaş

1' Maçta ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Shomurodov, Feyzullayev, Harit, Selke.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Cerny, Olaitan, Orkun, El Bilal, Hyeon-Gyu Oh.

