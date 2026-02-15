Başakşehir - Beşiktaş | CANLI ANLATIM
Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Başakşehir 0 - 0 Beşiktaş skoruyla devam ediyor.
CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
Başakşehir 0 - 0 Beşiktaş
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Shomurodov, Feyzullayev, Harit, Selke.
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Cerny, Olaitan, Orkun, El Bilal, Hyeon-Gyu Oh.