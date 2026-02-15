  • İSTANBUL
Netanyahu'dan Trump'a "İran" şartı: Sadece uranyum değil, tüm altyapı yok edilsin!
Dünya

Netanyahu’dan Trump’a "İran" şartı: Sadece uranyum değil, tüm altyapı yok edilsin!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Netanyahu’dan Trump’a "İran" şartı: Sadece uranyum değil, tüm altyapı yok edilsin!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın nükleer kapasitesinin tamamen sıfırlanmasını, aynı zamanda Gazze’de kalaşnikof dahil tüm silahların toplanması gerektiğini ve ABD askeri yardımını 10 yıl içinde bitirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Batı Kudüs’te düzenlenen bir konferansta kürsüye çıkan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptıkları görüşmelerin ana ekseninin "İran" olduğunu ilan etti. İsrail Başbakanı, bölgedeki dengeleri değiştirecek sert taleplerini peş peşe sıraladı.

İRAN İÇİN 4 KATILI ŞART

Netanyahu, İran ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın sadece uranyum zenginleştirmeyi durdurmakla yetinmemesi gerektiğini savundu. İsrail Başbakanı'nın masaya koyduğu bileşenler şunlar: Zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması, tüm zenginleştirme altyapısının ve ekipmanlarının tamamen ortadan kaldırılması, balistik füze programının durdurulması ve bölgedeki vekil güçlere desteğin kesilmesi. Netanyahu, Trump’ın bu kez İran’ın müzakere fırsatını kaçırmasına izin vermeyeceği görüşünde.

GAZZE’DE "HAFİF SİLAH" OPERASYONU

Gazze’nin askerden arındırılması meselesine de değinen Netanyahu, Hamas'ın elindeki ağır silahların zaten yok denecek kadar az olduğunu, asıl hedefin AK-47 (Kalaşnikof) gibi hafif silahlar olduğunu belirtti. Tüfeklerden roketatarlara kadar her türlü mühimmatın Gazze dışına çıkarılması gerektiğini savunan Netanyahu, 500 kilometrelik tünel ağının 150 kilometresini yıktıklarını iddia ederek, "Bu işi tamamlamalıyız" dedi.

ABD YARDIMLARINI SIFIRLAMA PLANI

Netanyahu, İsrail’in savunma sanayisinde tam bağımsızlık hedeflediğini belirterek şaşırtıcı bir açıklama yaptı. ABD’den gelen askeri yardımı önümüzdeki 10 yıl içinde aşamalı olarak azaltıp sıfıra indirmek istediklerini söyleyen Netanyahu, "İsrail kendi başına savaştığı gibi, kendi kendine de yetebilecek bir silah endüstrisi kuracak" diye konuştu.

