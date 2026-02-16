Basketbol Erkekler Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı
Basketbol Erkekler Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi yarın yapılacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçlar aspor’dan naklen yayınlanacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ilk yarısında oynanan karşılaşmalar sonucunda, ilk 8 sırada yer alan; Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom, Trabzonspor, Anadolu Efes, Safiport Erokspor ve Tofaş Türkiye Kupası’nda mücadele etme hakkını elde etmişti.
17–18 Şubat tarihleri arasında tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finalist ekipler Dörtlü Final organizasyonu için İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda bir araya gelecek.
Ziraat Bankası Türkiye Kupası 2026 Çeyrek Final ve Dörtlü Final Programı şöyle:
17 Şubat Salı
18.00 Türk Telekom - Trabzonspor (Ankara)
20.30 Safiport Erokspor - Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
18 Şubat Çarşamba
18.00 Tofaş - Beşiktaş GAİN (Bursa TOFAŞ)
20.30 Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes (Sinan Erdem)
20 Şubat Cuma
17.45 (Tofaş - Beşiktaş GAİN galibi) - (Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes galibi)
20.45 (Safiport Erokspor - Fenerbahçe Beko) - (Türk Telekom - Trabzonspor galibi)
22 Şubat Pazar
20.00 Final