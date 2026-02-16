  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye neyin peşinde? Suriye’den Katar’a, Libya’dan Somali’ye uzanan hat Bakırköy’de 30 milyon dolarlık araç soygunu: Gözaltı sayısı 11’e yükseldi! Atina'da Eurovision protestosu: İsrail'in katılımına tepki Siyonist rejimde Trump krizi Afganistan'dan İran'a destek mesajı: "Olası bir saldırıda yanınızdayız" Boğaziçi'ndeki işgalci artıklarına 'fetih' dersi! Göz göre göre işgali genişletiyorlar 16 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi Trump’tan İsrail’e İran için gizli onay iddiası: "Anlaşma olmazsa vurabilirsiniz!" Hollanda’dan ABD’ye F-35 resti: "Yazılımı iPhone gibi kırabiliriz!"
Spor Basketbol Erkekler Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı
Spor

Basketbol Erkekler Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:
Basketbol Erkekler Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı

Basketbol Erkekler Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi yarın yapılacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçlar aspor’dan naklen yayınlanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ilk yarısında oynanan karşılaşmalar sonucunda, ilk 8 sırada yer alan; Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom, Trabzonspor, Anadolu Efes, Safiport Erokspor ve Tofaş Türkiye Kupası’nda mücadele etme hakkını elde etmişti.

17–18 Şubat tarihleri arasında tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finalist ekipler Dörtlü Final organizasyonu için İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda bir araya gelecek.

Ziraat Bankası Türkiye Kupası 2026 Çeyrek Final ve Dörtlü Final Programı şöyle:

17 Şubat Salı

18.00 Türk Telekom - Trabzonspor (Ankara)

20.30 Safiport Erokspor - Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

18 Şubat Çarşamba

18.00 Tofaş - Beşiktaş GAİN  (Bursa TOFAŞ)

20.30 Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes (Sinan Erdem)

20 Şubat Cuma

17.45 (Tofaş - Beşiktaş GAİN galibi) - (Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes galibi)

20.45 (Safiport Erokspor - Fenerbahçe Beko) - (Türk Telekom - Trabzonspor galibi)

22 Şubat Pazar

20.00 Final

Ziraat Bankası Basketbol Türkiye Kupası’nın isim sponsoru oldu
Ziraat Bankası Basketbol Türkiye Kupası’nın isim sponsoru oldu

Ekonomi

Ziraat Bankası Basketbol Türkiye Kupası’nın isim sponsoru oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23