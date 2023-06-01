Türkiye’deki seçim Libya’ya ilham verdi

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Türkiye’deki seçimi tüm dünya gibi yakından izleyen Libya, örnek bir demokrasi gösterisine dönüşen oylayı takdirle izledi. Libya Uluslararası Kalkınma Programı (BINA) Direktörü Mustafa El Sagezli, “Libya’nın yaklaşan seçimlere hazırlandığı bu aşamada, Türkiye’deki demokrasi deneyinin ve seçimlerin başarısı Libya halkına ilham veriyor. Libyalıların çoğu, Libya’nın istikrarını doğrudan etkilediği için sonuçları bekliyor ve takip ediyordu, çünkü yeniden savaş ve darbe ilan etmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaybetmesini bekleyen partiler vardı. Bu nedenle, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın başarısı kaçınılmaz olarak Libya’da daha fazla istikrar, barış ve kalkınmaya yol açacaktır” dedi.

Bu sonuç bize barış getirir

Mustafa El Sagezli şunları söyledi: “Türkiye’nin deneyimi sadece Libya halkının değil, tüm Arap halklarının ilgi odağı haline geldi. Trablus’taki meşru hükümetin Başbakanı Abdülhamid Dbeiba da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarısının Libya halkı için barış ve refahın inşasına katkı sağlayacağını vurguladı”

Kritik Libya seçimleri

Kardeş Libya halkı, henüz tarihi kesinleşmemekle birlikte ülkenin kaderinin belirleneceği çok önemli seçimlere hazırlanıyor. BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu’nun Kasım 2020’deki toplantılarında, ülkede başkanlık ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021’de yapılmasına karar verilmişti. Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı. Temsilciler Meclisi Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter’in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül’de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı. Salih’in mecliste oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyine başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti. Temsilciler Meclisi, 4 Ekim’de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu. Bununla birlikte seçimlerin ne zaman yapılacağı konusunda henüz bir uzlaşmaya varılabilmiş değil.

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