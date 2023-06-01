  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan 'vatandaş en çok bu konuda mağdur' deyip acil çözüm talimatı verdi: Neşteri vurun!

110'dan fazla şubesi bulunuyordu! 50 yıllık tekstil devi bir anda iflas ettiğini duyurdu

Erdoğan’a hakaret et, ödülü kap! Oyuncu Asiye Dinçsoy, ödül töreninde skandal 'seçim' açıklaması

Bölgeden doğalgaz fışkırıyor! Türkiye'ye yeni doğalgaz müjdesi kapıda, o ilde harekete geçildi

AB köşeye sıkıştı, Türkiye'den izin almak için harekete geçtiler! Anahtar Ankara'da

Küçük bir kıvılcım yetti! Gram altında tarihi hareket

Rusya'dan flaş karar, cevap! Rusya: Almanya'nın başkonsolosluk kararı tepkisiz kalmayacak! Çok sert tepki

Almanya'dan vatandaşlarına görülmemiş çağrı! Sebebi belli oldu: Türkiye'ye gidin

İsveç: Yeni terör yasası Türkiye'yi ikna etmeli

Rusya'dan Türkiye'ye çok kötü haber! Hükümete yakın kuruluş duyurdu
Dünya Türkiye’deki seçim Libya’ya ilham verdi
Dünya

Türkiye’deki seçim Libya’ya ilham verdi

Yeniakit Publisher
2023-06-01 11:54:00 -
Türkiye’deki seçim Libya’ya ilham verdi

Libya Uluslararası Kalkınma Programı (BINA) Direktörü El Sagezli, “Libya’nın yaklaşan seçimlere hazırlandığı bu aşamada, Türkiye’deki demokrasi deneyinin ve seçimlerin başarısı Libya halkına ilham veriyor. Seçim sonuçları Libya’nın istikrarını doğrudan etkiliyordu. Çünkü yeniden savaş ve darbe ilan etmek için Erdoğan’ın kaybetmesini bekleyenler vardı” dedi.

MUHAMMET KUTLU  ANKARA

Türkiye’deki seçimi tüm dünya gibi yakından izleyen Libya, örnek bir demokrasi gösterisine dönüşen oylayı takdirle izledi. Libya Uluslararası Kalkınma Programı (BINA) Direktörü Mustafa El Sagezli, “Libya’nın yaklaşan seçimlere hazırlandığı bu aşamada, Türkiye’deki demokrasi deneyinin ve seçimlerin başarısı Libya halkına ilham veriyor. Libyalıların çoğu, Libya’nın istikrarını doğrudan etkilediği için sonuçları bekliyor ve takip ediyordu, çünkü yeniden savaş ve darbe ilan etmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaybetmesini bekleyen partiler vardı. Bu nedenle, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın başarısı kaçınılmaz olarak Libya’da daha fazla istikrar, barış ve kalkınmaya yol açacaktır” dedi.

Bu sonuç bize barış getirir

Mustafa El Sagezli şunları söyledi: “Türkiye’nin deneyimi sadece Libya halkının değil, tüm Arap halklarının ilgi odağı haline geldi. Trablus’taki meşru hükümetin Başbakanı Abdülhamid Dbeiba da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarısının Libya halkı için barış ve refahın inşasına katkı sağlayacağını vurguladı”

Kritik Libya seçimleri

Kardeş Libya halkı, henüz tarihi kesinleşmemekle birlikte ülkenin kaderinin belirleneceği çok önemli seçimlere hazırlanıyor. BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu’nun Kasım 2020’deki toplantılarında, ülkede başkanlık ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021’de yapılmasına karar verilmişti. Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı. Temsilciler Meclisi Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter’in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül’de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı. Salih’in mecliste oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyine başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti. Temsilciler Meclisi, 4 Ekim’de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu. Bununla birlikte seçimlerin ne zaman yapılacağı konusunda henüz bir uzlaşmaya varılabilmiş değil.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23