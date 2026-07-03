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Dünya Türkiye'deki Sabetaycı akrabalarını örnek aldılar: İsrail ezanları susturmaya hazırlanıyor!
Dünya

Türkiye'deki Sabetaycı akrabalarını örnek aldılar: İsrail ezanları susturmaya hazırlanıyor!

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Türkiye'deki Sabetaycı akrabalarını örnek aldılar: İsrail ezanları susturmaya hazırlanıyor!

İsrail parlamentosu, ezan sesinin sınırlandırılmasını öngören yasa teklifini kabul etti. Düzenleme, ülkede ezanların ses seviyesine yönelik yeni kısıtlamalar getirilmesini öngörüyor. Bu durum Geçmişte Sabetaycı kadronun uyguladığı ve yıllarca süren ezan yasağı skandalını hatırlattı.

İsrail parlamentosu, ezan sesinin sınırlandırılmasını öngören yasa teklifini kabul etti. Düzenleme, ülkede ezanların ses seviyesine yönelik yeni kısıtlamalar getirilmesini öngörüyor.

Knesset çarşamba günü, camilerde hoparlör kullanımına yönelik kısıtlamaları sıkılaştıran yasa tasarısını ön okumada 50'ye karşı 36 oyla kabul etti.

Yasanın destekçileri tasarıyı "makul olmayan gürültüyü sınırlama çabası" olarak lanse ederken, muhalefet milletvekilleri bunun İsrail'deki Müslüman azınlığı haksız biçimde hedef aldığını vurguluyor.

Aşırı sağcı Otzma Yehudit milletvekili Zvika Fogel tarafından sunulan tasarı, camilerin hoparlör sistemlerini çalıştırmak için izin almasını zorunlu kılacak, ihlalleri durdurmak üzere polise mekanlara girme yetkisi verecek ve ihlaller için idari para cezaları uygulanmasını öngörecek.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, yasalaşması için 3 oylamadan daha geçmesi gereken tasarıyı memnuniyetle karşıladı. Ben Gvir, "yönetim gürültüyle başlar" diyerek Arap yerleşimlerinde yaşayanların da hoparlörlerden yayımlanan ezanlardan rahatsız olduğunu ileri sürdü.

 

Hadaş-Ta'al milletvekili Ofer Cassif, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Müezzin onların kulaklarını rahatsız etmiyor, ırkçılıklarını rahatsız ediyor." dedi. Cassif, Ben Gvir ve aşırı sağcı müttefiklerini "İsrail'deki Müslüman toplumu susturmaya çalışmakla" suçladı.

Cassif, "Ezanları engellemeye yönelik yasa geçmeyecek" diye ekledi.

Oylama, Şas'ın tasarıya destek vereceğini açıklamasının ardından yapıldı. Daha önce, Haredi ve Arap partileri arasında varılan bir mutabakat kapsamında Şas'ın tasarıya karşı çıkmayı planladığı bildirilmişti.

Ben Gvir uzun süredir camilerdeki hoparlörleri sınırlamaya çalışıyor. 2024'ün sonlarında ezanları durdurmak amacıyla polise camilerden hoparlörlere el koyma ve gürültü nedeniyle para cezası kesme talimatı vermişti.

İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 20'si Müslüman Araplardan oluşuyor.

Kaynak: Mepa News

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