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Aktüel

Türkiye'deki Mısırlılar tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-08 21:47:34 -
Türkiye'deki Mısırlılar tahliye edildi

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uluslararası seferlerin durdurulmasıyla Türkiye'de kalan Mısırlılar, ülkelerine döndü.

Mısır'da devlete ait Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberde, Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında uçuşların durması nedeniyle Türkiye'de mahsur kalan 100 vatandaşın tahliye edildiği belirtildi.

Uçağın ülkenin batı kesimindeki Marsa Alam Havaalanı'na inmesinin ardından gelenlere Kovid-19 testleri yapıldığı ifade edildi.

Gelenlerin, Marsa Alam bölgesinde bir tatil köyüne yerleştirildiği ve 14 gün karantinada kalacakları aktarıldı.

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