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Dünya Türkiye'deki kemalistlerle aynı dili kullanan Fransız siyasetçi gündem oldu!
Dünya

Türkiye'deki kemalistlerle aynı dili kullanan Fransız siyasetçi gündem oldu!

Yeniakit Publisher
2023-07-03 18:57:00 -
Türkiye'deki kemalistlerle aynı dili kullanan Fransız siyasetçi gündem oldu!

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yaël Braun-Pivet'in İslam'ı hedef aldığı konuşmasında, Türkiye'deki kemalistlere aynı dili kullanması dikkat çekti.

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yaël Braun-Pivet, TİP, HDP ve CHP ile neredeyse birebir aynı ifadeleri kullanarak İslami değerleri hedef aldı.

Pivet konuşmasında, "Ramazan’ın, uzun elbiselerin, başörtülerin olmadığı laik okullar istiyorum." dedi.

Yaël Braun-Pivet'in konuşmasında Türkiye'deki kemalistlerle neredeyse aynı dili kullanması sosyal medyada gündem oldu.

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