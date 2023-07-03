Türkiye'deki kemalistlerle aynı dili kullanan Fransız siyasetçi gündem oldu!
Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yaël Braun-Pivet'in İslam'ı hedef aldığı konuşmasında, Türkiye'deki kemalistlere aynı dili kullanması dikkat çekti.
Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yaël Braun-Pivet, TİP, HDP ve CHP ile neredeyse birebir aynı ifadeleri kullanarak İslami değerleri hedef aldı.
Pivet konuşmasında, "Ramazan’ın, uzun elbiselerin, başörtülerin olmadığı laik okullar istiyorum." dedi.
Yaël Braun-Pivet'in konuşmasında Türkiye'deki kemalistlerle neredeyse aynı dili kullanması sosyal medyada gündem oldu.
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