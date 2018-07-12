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Türkiye'deki iPhone ücretlerine büyük zam!

Amerika merkezli teknoloji devi Apple Türkiye'de zam kararı aldı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 19:00
Türkiye'deki iPhone ücretlerine büyük zam!

Apple iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus,  Macbook Pro, Airpods ve Apple Watch'ların da aralarında olduğu ürünleri için Türkiye'de zam kararı aldı. 

Dolar kurunda son dönemde yaşanan artış sonrası Apple ürünlerinin yeni fiyatları şu şekilde.

Artan fiyatlar sonrasında iPhone 8’in fiyatı 4199 TL’den 5199 TL’ye; iPhone 8 Plus’ın fiyatı 4799 TL’den 5899 TL’ye çıktı.

Zam sonrası fiyatı yükselen diğer ürünler:

 Ürün Adı            Eski Fiyat Yeni Fiyat
iPhone 7 32 GB3299 TL >> 4199 TL
iPhone 7 Plus3999 TL >> 4999 TL
Yeni iPad 9.7 32 GB1699 TL>>1899 TL
iPad Pro 10.5 64 GB2999 TL >> 3699 TL
iPad Pro 12.9 64 GB3699 TL >> 4499 TL
Apple Watch Series 31649 TL >> 1999 TL
Apple TV 4K999 TL >> 1199 TL
Airpods899 TL>> 999 TL
iPhone 6s2699 TL >> 3399 TL
iPhone 6s Plus3299 TL >> 4199 TL
13 inç Macbook Air4599 TL >> 5499 TL
21.5 inç iMac5299 TL >> 6499 TL
1 metre Lightning – USB kablo89 TL >> 109 TL
Lightning konnektörlü Earpods129 TL  >> 169 TL

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 19:00
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