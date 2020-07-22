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Türkiye'deki havalimanlarının Kovid-19 güvenilirliği AB kuruluşlarınca da ilan edilecek

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin: - "Kovid-19 ile mücadeleyi üst seviyede yürüten tüm havalimanlarımızın, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı ve Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi gibi AB kuruluşlarınca güvenli olduğunun ilan edilmesi amacıyla Havacılık Endüstrisi Anlaşması'na katıldık" - "DHMİ havalimanlarımızdaki 'Havaalanı Salgın Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi' ve 'Covid19 Free Airports' projesi kapsamında alınan üst düzey önlemlerden edindiğimiz tecrübeler Avrupa'nın havacılık otoritelerine rehber olacak"

Yeniakit Publisher
2020-07-22 10:24:46 -
Türkiye'deki havalimanlarının Kovid-19 güvenilirliği AB kuruluşlarınca da ilan edilecek

ANKARA (AA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyi üst seviyede yürüten Türkiye'deki tüm havalimanlarının güvenli olduğunun Avrupa Birliği (AB) kuruluşlarınca da ilan edilmesi amacıyla Havacılık Endüstrisi Anlaşması'na katıldıklarını bildirdi.

Keskin, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Kovid-19 ile mücadeleyi üst seviyede yürüten tüm havalimanlarının, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ve Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC) gibi AB kuruluşlarınca güvenli olduğunun ilan edilmesi amacıyla Havacılık Endüstrisi Anlaşması'na katıldıklarını vurgulayan Keskin, "DHMİ havalimanlarımızdaki 'Havaalanı Salgın Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi' ve 'Covid19 Free Airports' projesi kapsamında alınan üst düzey önlemlerden edindiğimiz tecrübeler Avrupa'nın havacılık otoritelerine rehber olacak." ifadelerini kullandı.

Keskin, bu kapsamda salgın süresince havalimanlarında alınan tedbirlerin etkilerini analiz etmek için EASA ile düzenli veri, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılacağına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Böylece alınan tedbirlerin geliştirilmesi veya gereksiz durumlarda esnetilmesi sağlanabilecek. Bu tecrübelerin ışığında fiziki şartları sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen, dezenfeksiyon işlemlerinin kararlılıkla devam ettiği havalimanlarımızda misafirlerimiz hava yolunun konforuyla buluşuyor."

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