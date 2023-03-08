  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

DSÖ'den kuş gribi açıklaması: Endişe verici

EGM: Deprem provokasyonu yapanlar hakkında İşlem başlatıldı! Talep edilen varlıkların peşindeler! O uyarısı

Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu... Türkiye'ye övgü dolu sözler

Naci Görür'den 5 ile deprem uyarısı

Korkutan açıklama! Fed sinyali verdi: Bu beklenenden daha yüksek olabilir! Belli ortalık karışacak

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! 2 terörist teslim oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında konuştu

Provokasyonları cezasız kalınca... Oğuzhan yine PINC'lik peşinde

Türkiye’de son 10 yılda en çok izlenen maçlar belli oldu! Şaşırtıcı veriler ortaya çıktı..

BAE'den Türkiye'ye müthiş adım! Bölgeye Türkiye çıkarması: Kritik temel atıldı, anlaşma imzalandı...Duyurdular
Dünya Türkiye'deki depremler sonrası Putin'den kritik talimat
Dünya

Türkiye'deki depremler sonrası Putin'den kritik talimat

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus hükümetine, ülkede deprem riski bulunan bölgeleri sürekli gözlemlenmesini emretti.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 00:30:00 -
Türkiye'deki depremler sonrası Putin'den kritik talimat

Türkiye'de yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen büyük depremler sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kritik bir adım attı.

"Sürekli gözlemleyin"

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Rus hükümetine, Rusya'da tehlikeli doğa olaylarının incelenmesi, deprem tehlikesi olan bölgelerindeki durumun da sürekli gözlemlenmesine yönelik önlemler geliştirme ve uygulama talimatı verdiği belirtildi.

Bu sürece madencilik ve balıkçılık endüstrisi alanında faaliyet gösteren işletmeler ile devlet kuruluşlarının dahil edilebileceği kaydedilen açıklamada, Kamçatka Yarımadası ve Sahalin Adası'nda doğa olayların yaşanması risklerini azaltılması ve sonuçlarının hafifletilmesine yönelik projelerin de hayata geçirilmesi istendiği ifade edildi.

Açıklamada, konuyla ilgili gerekli raporun ağustosa kadar hazırlanması gerektiği vurgulandı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Putin'den Başkan Erdoğan'a sürpriz telefon
Putin'den Başkan Erdoğan'a sürpriz telefon

Gündem

Putin'den Başkan Erdoğan'a sürpriz telefon

Putin'i kızdıracak gelişme! Ukrayna'ya gönderilecek
Putin'i kızdıracak gelişme! Ukrayna'ya gönderilecek

Dünya

Putin'i kızdıracak gelişme! Ukrayna'ya gönderilecek

ABD'den Putin'i kızdıracak Ukrayna mesajı
ABD'den Putin'i kızdıracak Ukrayna mesajı

Dünya

ABD'den Putin'i kızdıracak Ukrayna mesajı

Putin'den gerilimi tırmandıracak hamle: İmzayı attı
Putin'den gerilimi tırmandıracak hamle: İmzayı attı

Dünya

Putin'den gerilimi tırmandıracak hamle: İmzayı attı

Almanya'dan Putin'i çıldırtacak çıkış: Ukrayna'ya otomatik süper keşif sistemi verecek!
Almanya'dan Putin'i çıldırtacak çıkış: Ukrayna'ya otomatik süper keşif sistemi verecek!

Dünya

Almanya'dan Putin'i çıldırtacak çıkış: Ukrayna'ya otomatik süper keşif sistemi verecek!

Almanya’dan Rusya için şok açıklama! Putin konuşmak değil yok etmek istiyor
Almanya’dan Rusya için şok açıklama! Putin konuşmak değil yok etmek istiyor

Dünya

Almanya’dan Rusya için şok açıklama! Putin konuşmak değil yok etmek istiyor

Putin'in çocuk ordusu büyüyor
Putin'in çocuk ordusu büyüyor

Dünya

Putin'in çocuk ordusu büyüyor

Avrupa ülkesinden Putin'i kızdıracak hamle! Ukrayna'da kurmak için harekete geçtiler
Avrupa ülkesinden Putin'i kızdıracak hamle! Ukrayna'da kurmak için harekete geçtiler

Dünya

Avrupa ülkesinden Putin'i kızdıracak hamle! Ukrayna'da kurmak için harekete geçtiler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23