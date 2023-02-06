Türkiye’deki deprem sonrası yurt dışından gelen destek ve yardım teklifleri! O ilgili deprem mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 45 ülkenin yardım telifinde bulunduğunu açıkladı.

Yurt dışından gelen destek ve yardım önerileri...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, acil sağlık ekipleri ağının, depremden etkilenen yaralılara ve en savunmasız kişilere temel sağlık hizmeti sağlamak için alarma geçirildiğini söyledi.

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği Komisyonu’nun kriz yönetimi, sivil koruma ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, AB'nin 7/24 Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi'nin Türk makamlarıyla temas halinde olduğunu belirterek, alanda çalışan ilk müdahale ekiplerine yardımcı olmak için acil Copernicus uydu haritalama hizmetinin etkinleştirdiğini söyledi.

Lenarcic, depremden kısa süre sonra AB Sivil Koruma Mekanizmasını Türkiye’nin talebi üzerine harekete geçirdiklerini bildirdi.

Türkiye'nin talebiyle harekete geçirilen AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında Hollanda, Polonya, Romanya, Hırvatistan, Bulgaristan, Yunanistan, Çekya, Fransa, İtalya ve Macaristan ekip gönderecek.

AB Sivil Koruma Mekanizmasında 27 AB ülkesi dışında İzlanda, Norveç, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Türkiye yer alıyor. Mekanizma yangın, sel, deprem gibi doğal afetlere hazırlık ve bunlara karşılık verilmesi gibi amaçlar için kullanılıyor

Hindistan

Hindistan, Ulusal Afet Müdahale Gücü'nden özel eğitimli köpeklere ve ekipmanlarına sahip 100 personelden oluşan iki ekibin arama kurtarma operasyonları için afet bölgesine uçmaya hazır olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, Türk makamlarıyla koordineli olarak sağlık ekipleri hazırlandığı ve yardım malzemelerinin gönderileceği aktarıldı.

Fransa

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, ülkesinin Türkiye'ye 139 sivil güvenlik kurtarma görevlisi göndereceğini duyurdu. Bu akşam Fransız kurtarma ekiplerini taşıyan uçağın Türkkiye'ye gideceğini açıklayan Darmanin, sosyal medya hesabından "Fransa, Türkiye ile tam dayanışma içindedir” dedi.

İngiltere

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, yaptığı açıklamada, ülkesinin depremin ardından Türkiye'ye 76 kişiden oluşan kurtarma ekibi, ekipman ve arama köpeği gönderdiğini duyurdu.

Polonya

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kamiński, arama kurtarma çalışmalarına katsı sağlamak için 76 uzmanın ve 8 özel yetiştirilmiş köpeğin gönderileceğini duyurdu.

ABD

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen depremle ilgili, ABD'nin gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

euronews'in aktardığı haberde: ABD'nin, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremden ötürü derin endişe duyduğunu aktaran Sullivan, şunları kaydetti: “Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız. Başkan (Joe) Biden, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve diğer federal hükümet ortaklarını, depremden en çok etkilenenlere yardımcı olmak için ABD'nin müdahale seçeneklerini değerlendirmeleri için yönlendirdi. Türkiye hükümeti ile koordinasyon halinde durumu yakından izlemeye devam edeceğiz.”

ABD Başkanı Joe Biden ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekibime, Türkiye ile koordineli olarak durumu yakından izlemeleri ve gerekli her türlü yardımı sağlamaya devam etmeleri talimatını verdim." dedi.

Azerbaycan

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Özel Riskli Kurtarma Hizmeti Başkanı Tümgeneral Etibar İsmayılov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kardeş ülke Türkiye'deki depremin etkilerinin ortadan kaldırılması ve arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla 370 personel ile 8 arama kurtarma köpeğinin Türkiye'ye gönderildiğini bildirdi.

İsmayılov, "Özel araç ve teçhizatlarımızı da götürüyoruz. Kardeşlerimizin yardıma ihtiyacı var. Onların yanında olacağız. İlk olarak biri kargo, ikisi yolcu uçağı olmakla 3 uçak gidiyor." dedi.

Tayvan

Tayvan yönetimi, Türkiye'ye 130 kişilik bir ekibin, beş arama köpeği ve 13 ton yardım malzemesinin gönderilmesini önerdiklerini duyurdu.

Ukrayna

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Türkiye’ye elinden gelen yardımı yapmaya hazır olduğunu belirterek, “Şu anda dost Türk halkının yanındayız ve gerekli yardımı sağlamaya hazırız.” dedi.

Rusya

Rusya, iki uçakla yaklaşık 100’e yakın arama kurtarma uzmanını Türkiye’den talep gelmesi halinde göndermeye hazır olduğunu bildirdi.

Yunanistan.

Yunanistan, deprem nedeniyle Türkiye'ye yardım göndereceğini açıkladı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Yunanistan, kaynaklarını seferber ediyor ve hemen yardım edecek." ifadesini kullandı.

İspanya

İspanya İçişleri Bakanlığı, arama kurtarma ekiplerinin Türkiye’ye yola çıkmak için hazırlık yaptığını açıkladı.

İsrail

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalanların kurtarılmasına yardım için Türkiye'ye ekip göndermeye hazırlandıklarını söyledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Türkiye'ye yardım ekibi göndermek için hazırlık yapıldığı bildirildi.