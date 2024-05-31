Türkiye'deki başıboş köpeklerle Reuters neden ilgilenir? İngilizlerden algı operasyonu
İngiltere merkezli Reuters, Türkiye'de vatandaşların canına kast eden sokak köpekleri sorununa ilişkin gündemde olan yasa tasarısını yaptıkları algı operasyonu ile hedef aldı.
Vatandaşın çağrısına kulak veren hükümetin başıboş köpek sorununu çözmek üzere harekete geçmesi, İngiltere tarafından yakından takip ediliyor.
Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişiklikle sokak köpeklerinin 'hayvanseverler' tarafından sahiplenmemesi durumunda belli bir sürenin ardından 'uyutulması' planlanıyor. Türkiye'de bazı çevrelerce yapılan itirazlara, İngiltere merkezli Retuers haber ajansı da katıldı.
Reuters'tan karalama kampanyası
Haberde; Ankara'nın saldırılara, yol kazalarına ve kuduz konusundaki endişelere neden olan sokak köpeklerinden dolayı yasa tasarısı hazırladığı belirtildi.
Söz konusu yasa ile ilgili "hayvansever Türklerin sinir uçlarına dokunduğu" şeklinde ifadeler kullanıldı.
Haberde, "Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması planlanan yasa tasarısı, köpeklerin uyutulmasına şiddetle karşı çıkan ana muhalefet partisinin (CHP) de tepkisini çekti." denildi.
Bazı aktivistlerin açıklamalarına işaret edilerek, son 20 yıldır 'yetersiz kısırlaştırma' nedeniyle köpek sayısının arttığı iddia edildi. 'Uyutma' planının 'uygulanamaz' olduğu öne sürüldü.
İngiltere'de sahiplenilmeyen köpekler uyutuluyor
Avrupa sokaklarında sahipsiz hayvanların görülmediği ülkelerden olan İngiltere'de geçen yıl başıboş yakalanan 17 bini aşkın köpeğin yarısından fazlası önceki sahibiyle buluşturuldu, yüzde 1'i ise uyutuldu.
Belediyeler, İngiltere'nin herhangi bir yerinde bulunan bir köpekten, hayvanlara yardım ve barınak sağlayan kuruluşları haberdar ediyor. Bir hafta boyunca köpeğin sahibi aranıyor.
Bu süreçte mikroçip sayesinde sahibine ulaşılamayan, bir dernek barınağına alınamayan ya da üçüncü bir kişi tarafından sahiplenilmeyen köpekler uyutuluyor.
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