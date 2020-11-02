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Gündem Türkiye'de yılın ilk karı Kars'ın Sarıkamış ilçesine yağdı
Gündem

Türkiye'de yılın ilk karı Kars'ın Sarıkamış ilçesine yağdı

Türkiye'de yılın ilk karı Kars'ın Sarıkamış ilçesine yağdı. Sabah saatlerinde başlayan kristal kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü. Giderek artan ve lapa lapa yağan kar, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 12:35:00 -
Türkiye'de yılın ilk karı Kars'ın Sarıkamış ilçesine yağdı

Türkiye'de yılın ilk karı Kars'ın Sarıkamış ilçesine yağdı. Kristal kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Yaklaşık bir haftadır sıcak havaların hüküm sürdüğü Sarıkamış'ta bugün soğuk hava etkili oldu. Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, Sarıkamış'ta kendini gösterdi. Sabah saatlerinde başlayan kristal kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü. Giderek artan ve lapa lapa yağan kar, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Sarıkamış Kayak Merkezinde bulunan işletmeci Yusuf Korkmaz, mevsimin ilk karının yağdığını söyledi. Korkmaz, "Şu anda 2600 rakımlı Sarıkamış Bayrak Tepedeyiz. Yılın ilk karı yağmaya başladı. İnşallah bu yıl güzel bir sezon geçiririz. Hayırlı olsun" dedi.

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