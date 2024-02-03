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Sağlık Türkiye'de yılda ortalama 41 bin kişi akciğer kanserine yakalanıyor!
Sağlık

Türkiye'de yılda ortalama 41 bin kişi akciğer kanserine yakalanıyor!

Yeniakit Publisher
2024-02-03 15:00:00 -
Türkiye'de yılda ortalama 41 bin kişi akciğer kanserine yakalanıyor!

Dünyada yılda ortalama 2 milyon kişinin akciğer kanserine yakalandığını söyleyen Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, Türkiye'de ise bu sayının 41 bin olduğunu söyledi.

Dünyada yılda ortalama 2 milyon kişinin akciğer kanserine yakalandığını söyleyen Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, Türkiye'de ise bu sayının 41 bin olduğunu söyledi.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla dernek genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bu yılın ana temasının "kanserde bakım açığını kapatın, kanser bakımında daha ileriye" olarak belirlendiğini söyledi.

HER YIL 20 MİLYON İNSAN KANSERE YAKALANIYOR

Dünyada her yıl ortalama 20 milyon insanın kansere yakalandığına, 10 milyon kişinin de bu nedenle yaşamını kaybettiğine dikkati çeken Kutluk, "Türkiye'de ise erişkin kanserleri görülme oranı yılda 230 binden fazla, çocuk kanserleri de 3-4 bin civarında" bilgisini paylaştı.

Kısa ve orta vadede alınabilecek tedbirler, erken tanı ve tarama çalışmalarıyla kanser kaynaklı yaklaşık 4 milyon ölümün önlenebileceğini vurgulayan Kutluk, kanserin hastaların yaşamını zorlaştırmasının yanında sağlık sistemi üzerinde de ciddi ekonomik yük oluşturduğunu anlattı.

AKCİĞER KANSERİNİN BAŞLICA SEBEBİ TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ

Prof. Dr. Kutluk, en sık görülen türler içerisinde yer alan akciğer kanserinin başlıca sebebinin tütün ve tütün ürünleri kullanımı olduğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyada yılda yaklaşık 2 milyon akciğer kanseri vakası görülüyor. Yılda yaklaşık 2 milyon kişi de meme kanserine yakalanıyor. Bunları kalın bağırsak, prostat, mide ve karaciğer kanseri takip ediyor. Türkiye'de de durum çok farklı değil. Ülkemizde yılda ortalama 41 bin akciğer, 24 bin de meme kanseri vakası görülüyor. Yıllık öngörüler bu şekilde.
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