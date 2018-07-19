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Türkiye'de yaşayan Rus mühendisten sıra dışı tasarım: Uçak tren

İstanbul'da mühendislik firması bulunan Rus mühendis Semenov, geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak kanatları olan ve 640 kilometre mesafe gidebilen bir uçan tren modeli tasarladı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 15:08
Türkiye'de yaşayan Rus mühendisten sıra dışı tasarım: Uçak tren

İstanbul'da şirketi bulunan Rus mühendis Dahir Semenov saatte yaklaşık 640 kilometre mesafe yol kat edebilen bir uçan tren projesi gerçekleştirdi.

Fütüristtik fikirleriyle bilinen Semenov'un dört farklı modelini tasarladığı uçan tren 2 bin yolcu taşıyabiliyor.

Bilgisayar animasyonu ile hazırlanan bir video, her biri yüzlerce yolcu taşıma kapasitesine sahip uçan tren önerisinin birkaç versiyonunu gösteriyor. Hareketli kanatlara sahip trenin pervaneleri elektrikle çalışıyor. Havalanan trenin altında bulunan bir halat raylarla temas etmeye devam ediyor ve pervaneler için gerekli elektriği sağlıyor.

ABD'deki Connecticut Üniversitesi'nin mühendislik ve sürdürülebilir taşımacılık uzmanı Norman Garrick NBC'ye projeyi değerlendirirken, gelecekteki seyahat yöntemlerinin deneysel tasarımlardan ziyade mevcut teknoloji üzerine gelişeceğini söyledi. Garrick deneysel projeler için yıllar süren deneme ve iyileştirme süreci gerektiğine dikkat çekti.

Uzmanlar projeyi "iyimser ancak uygulanması zor olduğunu" olarak tanımlarken Rus mühendis ise uçan trenle fikrinde ilerliyor.

Semenov'un İstanbul merkezli mühendislik firması tarafından yapılan açıklamaya göre şirket trenin tasarımını geliştirirken proje için yatırımcı da arıyor.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 15:08
  1. İstanbul
  2. Dahir Semenov
  3. uçak tren
  4. uçan tren

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