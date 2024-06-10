Türkiye’de yaşayan; fakat soykırım zihniyetine sahip alçaklar, bununla övünüyor! Bu memleketin imkanlarını Müslüman soykırımı için kullanıyorlar

Mehmet Ali Gönül, Doğruhaber gazetesindeki köşe yazısında Biden ve Netanyahu'yu soykırım suçları üzerinden eleştirdi. Biden'ın Netanyahu'yu suçlamasının ikiyüzlü bir politika olduğunu belirten Gönül, her iki liderin de soykırımın ortakları olduğunu yazdı. Bir de bunlarla yarışan, Türkiye’de yaşayan; fakat soykırım zihniyetine sahip Yahudiler olduğunu ifade eden Gönül, şunları kaydetti:

"Biden, Netanyahu’yu soykırımdan beslenmekle suçlamış. Doğrusu haklı bir tespit olsa da Biden’in de ondan aşağı kalır bir yanı yok. O da soykırımın bir ortağı olarak önümüzdeki Ekim, yapılacak seçim için endişe ediyor. Kaybetmemek ve yönetimindeki siyonistleri memnun etmek arasında bir ikilem yaşıyor. Üniversiteler ve halktaki uyanışın seçimlere “karşıtlık” olarak yansımaktan ve kaybetmekten korkuyor. Korktuğu başına gelecektir, lakin bu soykırımdaki ortaklığını hiçbir şey örtemeyecek. Ortaya bir anlaşma koymaya çalışması ve bu konuda bile ikiyüzlü bir politika sergilemesi dahi onu aklamayacak. O da bunun fakında olsa gerek Netanyahu’yu suçlama girişiminde bulunuyor. Hayır, siz ikiniz suç ortağısınız. Tonlarca füze ve silah verip sonra Netanyahu’yu suçlamak, işin kolayına kaçmaktır. Tarih sizi yargılayacak ve mahkemeler bunu icra edecektir.

Bu sebeple suç ortağını suçlamakla kendi suçluluğunu bastırmanın adını, suçunu itiraf olarak görmek lazım. Biden de bunu yapıyor.

Netanyahu’nun ise soykırımdan beslenerek yapabildiği kadar radikal sağ siyonistlerin desteğiyle suçunu ötelemeye çalışması dünyanın gözünden kaçmıyor. On binlerce masum çocuk ve savunmasız kadını katleden bu caninin yarın yargısız ve suçsuz olduğu iddiasıyla ortalıkta dolaşması insanlığa ziyandır. Unuttuksa hatırlayalım: Sabra Şatilla ve Deir Yasir katliamcısı Ariel Şaron nasıl öldü? Firavun’un mumyasına dönen bir ceset olduktan sonra… Hatta hastaneler tedavisi uzun sürdüğünden ya da bir türlü ölmediğinden onu evine yollamayı ve masrafları üstlenmemeyi açıklamış, haber basına düşmüştü. Yani rezil ve kepaze bir şekilde hem de uğruna birçok şey göze aldığı siyonist yapı bile onu kabullenmeyecek şekilde nefretle ölüp gitti. Dünya Netanyahu’ya mı kalacak? Şaron’u, soykırımda da ölüm şeklinde de yani Allah’ın gazabını çekmede de geçecek adaylıktadır.

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Bir de bunlarla yarışan, Türkiye’de yaşayan; fakat soykırım zihniyetine sahip olan Yahudiler var. Hem bu soykırıma katılıp pozlarını ve kirli zihniyetlerini yani siyonazi eylemlerini göstermekle övünen bir güruh var. Bu memleketin imkanlarını Müslüman soykırımı için kullananlar…

Biden, Netanyahu ve siyonazist üçgeninin dünyaya verdiği zarar ve gösterdikleri gerçek yüzlerini hiçbir bedelle insanlığa bu kadar açık ve net anlatamazdık. Soykırım, birçok hakikate gebe... Dünya siyonistlerin gerçek yüzünü yeni yeni görüyor, yeni yeni tanıyor."