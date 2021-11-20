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Aktüel Türkiye’de yağışlar son 20 yılın en düşük seviyesinde
Aktüel

Türkiye’de yağışlar son 20 yılın en düşük seviyesinde

Türkiye’de 1 Ekim 2020’de başlayan ve 30 Eylül 2021’de sona eren 2021 su/tarım yılı, son 20 yılın en düşük yağış miktarıyla tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 15:11:00 -
Türkiye’de yağışlar son 20 yılın en düşük seviyesinde

Bu dönemde yağışlarda uzun yıllar verilerine göre belirlenen normaline kıyasla yüzde 19, 2020 su/tarım yılı yağışlarına göre yüzde 16 azalma yaşandı. Bu su yılında metrekareye düşen yağış miktarı 465,5 milimetre olarak gerçekleşti. Uzun yıllar ortalamasına göre normal değeri 574 milimetre olan yağışlar, geçen su yılında 552,6 milimetre olmuştu. Türkiye geneli 2021 su yılı yağışları, son 20 yılın en düşük seviyesinde kaldı. İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, su varlığının tarım için büyük önem taşıdığını söyledi. İklimsel değişikliğinin dünya genelinde kendini hissettirdiğini belirten Özen, bu konuda önlemler alınmaya çalışıldığını aktardı.

Bakanlık nezdinde önemli çalışmalar yapılıyor

Özen, Türkiye’de de susuzlukla mücadele ve önlemler anlamında Bakanlık ve il müdürlüğü nezdinde çalışmalar yapıldığını ifade ederek, “Ciddi anlamda bir susuzluğa doğru gidiyoruz. İzmir ölçeğinde 2020 yılına göre ‘çok aman aman’ etkilenmedik ama komşu illerimiz Manisa, Aydın, Denizli ciddi şekilde kuraklıkla mücadele ediyor ve derinden hissetmeye başladı” dedi.

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