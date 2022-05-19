Türkiye'de vizesiz kalış süresi ne kadar?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Letonya Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde, 6 aylık bir dönemde toplam 30 gün olan vizesiz kalış süresi her 180 gün içinde 90 güne çıkarıldı. Karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

Yabancılar türkiyede ne kadar kalabilir?

Vizenin veya vize muafiyetinin Türkiye'de sağladığı kalış süresi, her 180 günde 90 günü geçemez. Türkiye'de son 180 gün içerisinde toplam kalış süresinin 90 günü geçmemesi kaidesi Türkiye'ye seyahat edecek tüm yabancı ülke vatandaşları için geçerlidir.

İkamet tezkeresi nedir?

Vize veya vize muafiyeti sonunda Türkiye’de daha fazla kalmak isteyen yabancılara yetkili emniyet makamlarınca verilen oturma izni belgesidir.

Türkiye’de oturma (ikamet) izni alabilmek için ne yapmam gerekiyor?

Türkiye’de kalma amacına göre uygun belgeleri hazırlamak suretiyle yetkili emniyet makamlarına müracaat etmeniz gerekmektedir.

İkamet izni için nereye müracaat etmeliyim?

Bulunduğunuz ilin Yabancılar Şube Müdürlüğüne veya varsa İlçenin Yabancılar Büro Amirliğine bizzat müracaat etmeniz gerekmektedir.

İkamet Tezkeresi ne amaçla kullanılır?

Yabancıların Türkiye’de yasal olarak seyahat ikamet ettiklerini, Türkiye’de ne kadar süreyle hangi amaçla kalacaklarını belgelemek ve istenildiği zaman yetkili makamlara gösterilmek amacıyla kullanılır.

İkamet tezkeresinin süresi ne kadardır?

İkamet tezkereleri kalış amaçlarına uygun olarak, bir defasında en fazla 5 yıla kadar süreyle geçerli olmak üzere düzenlenmekte olup, 4 defa uzatılabilmektedir.

Türkiye’ye gelen her yabancılar ikamet tezkeresi almak zorunda mıdır?

Türkiye’ye gelen yabancılar 180 gün içerisinde 90 güne kadar ikamet izni almadan kalabilmektedir. Ancak bu süreden daha fazla kalmak isteyen yabancıların kalış amaçlarına göre ikamet tezkeresi almaları zorunludur.

Türk vatandaşı ile evliyim, ikamet tezkeresi almak zorunda mıyım?

Türk vatandaşı ile evli olan yabancılardan vize veya vize muafiyeti süresinden fazla kalacaklar bu amaçlarına uygun olarak ikamet tezkeresi almak durumundadır.

İkamet iznimi (tezkeremi) uzatmak için ne yapmalıyım?

İkamet tezkeresinin süresi bitmeden veya sürenin bitim tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde yetkili emniyet makamlarına müracaat etmeniz gerekmektedir. Bu süreyi geçiren yabancılara verilecek ikamet izinlerinden ihlal edilen sürenin harcı bir kat fazla ile tahsil edilir.

Vize süremin sonunda Türkiye’de kalmak için ne yapmalıyım?

Yabancılar Türkiye’de vize veya vize muafiyeti sonunda 6 aya kadar kısa süreli ikamet izni alabilmektedirler. Bu süreden daha fazla süreyle kalmak isteyen yabancıların yurt dışındaki temsilciliklerimizden amacına uygun uzun süreli vize almaları gerekmektedir.

Uzun yıllardır Türkiye’de yaşıyorum ikamet tezkeresi almak zorunda mıyım?

Durumunuz yasal değildir. En kısa sürede bulunduğunuz yerin emniyet makamlarına başvurmanız gerekmektedir.

Türkiye’de bir çocuğum doğdu ikamet tezkeresi almak zorunda mıyım?

Türkiye’de doğan bir yabancı çocukların, anne veya babasının Nüfus Müdürlüğü’ne müracaat ederek MERNİS doğum belgesi alması, çocuğun adına bireysel pasaport çıkartması veya kendi pasaportlarına ekletmesi ve en geç 90 gün içerisinde ebeveyn veya yasal temsilcilerinin emniyet makamlarına müracaat ederek ikamet tezkeresi alması gerekmektedir.

Çalışma İzni Müracaatı nasıl yapılır?

Çalışma izni başvuruları “yurt dışı” ve “yurt içi” olmak üzere iki şekilde yapabilmektedir.

Yabancılara yasaklanan meslekler nelerdir?

Yabancıların aşağıda sayılan meslekleri Türkiye’de yapmalarına izin verilmemiştir.

Bunlar:

1. Diş tabipliği, dişçilik, ebelik, hastabakıcılık. (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca)

2. Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca)

3. Veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun uyarınca)

4. Özel hastanelerde sorumlu müdürlük (Hususî Hastaneler Kanunu uyarınca)

5. Avukatlık (Avukatlık Kanunu uyarınca)

6. Noterlik (Noterlik Kanunu uyarınca)

7. Özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi (Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun uyarınca)

8. Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb. (Kabotaj Kanunu uyarınca)

9. Gümrük müşavirliği (4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 nci maddesi gereğince)