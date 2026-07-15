Bunu biliyor muydunuz? Avrupa'da su kullanımı kısıtlanıyor açıklaması geldi

1 Temmuz’dan bu yana neredeyse tamamen yağışsız bir dönem geçirildiğini bildiren uzmanlar, 2 Temmuz’da görülen hafif yağışların etkisiz olduğunu belirtti. Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (IRM), güney ve güneydoğu bölgelerinin ülkenin en kuru alanları haline geldiği bildirdi. Önümüzdeki günlerde kısa süreli yağışlar öngörülmesine rağmen uzmanlar, bu yağışların ardından yeniden kuru havaya dönüleceğini ve genel kuraklık eğilimini değiştirmeyeceğini belirtti. Belçika'da akarsuların debileri mevsim normallerinin altında seyrediyor. Birçok akarsu debisi son beş yılın en düşük seviyelerinde olması nedeniyle hidroelektrik santrallerin geçici olarak durdurulması değerlendiriliyor. Balıkçılık üzerindeki olumsuz etkileri sınırlamak için ise, ek önlemlerin değerlendirildiği bildirildi. Yetkililer, akarsularda izinsiz set, bent veya kesintiye neden olabilecek birikinti oluşturmanın kesin olarak yasak olduğunu hatırlattı.Ülkede içme suyu dağıtım sisteminin genel olarak sorunsuz işlediği ancak sıcak hava, turizm ve yağmur suyu depolarının boşalması nedeniyle tüketimin hızla arttığı bildirildi. Yağmur suyundan yararlanan birçok hanenin de otomatik olarak şebeke suyuna geçmesi nedeniyle talebin daha da yükseldiği belirtiliyor. Bu nedenlerle su kullanımına kısıtlama getiren ilk belediyeler Manhay, Léglise, Rochefort ve Bouillon oldu. Rouvroy, Tournai, Pecq, Celles, Rumes, Antoing, Estaimpuis, Nassogne ve Tenneville belediyelerinde ise denetleme ve ölçümlerin sürdüğü bildirildi.