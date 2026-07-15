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Bunu biliyor muydunuz? Avrupa'da su kullanımı kısıtlanıyor açıklaması geldi

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Bunu biliyor muydunuz? Avrupa'da su kullanımı kısıtlanıyor açıklaması geldi

Avrupa'daki kuraklık tehlikesi nedeniyle Belçika, Almanya ve Fransa'da su kullanımında kısıtlamalar getirildi. Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbut, çarpıcı açıklamalar yaptı.

#1
Foto - Bunu biliyor muydunuz? Avrupa'da su kullanımı kısıtlanıyor açıklaması geldi

Belçika’nın Valon Bölgesi aşırı sıcaklar nedeniyle kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Belçika Risk Analizi ve Uzmanlık Paylaşımı Merkezi'nin (CORTEX) uzmanlar toplantısından sonra paylaşılan son veriler, bölgedeki su kaynaklarının sıcak hava dalgası, yağışsız günler ve artan tüketim nedeniyle kritik eşiklere yaklaştığını ortaya koydu. Konuya ilişkin uzman raporunda, ''Meteorolojik göstergeler, yüzey ve yeraltı sularındaki düşüş, orman ve açık alanlardaki yangın riski, içme suyu tüketimindeki artış ve su yollarındaki kısıtlamalar, 2026 yazının 2020 ve 2022’nin kurak referans yıllarına benzer bir tabloya doğru ilerlediğini gösteriyor'' ifadeleri kullanıldı.

#2
Foto - Bunu biliyor muydunuz? Avrupa'da su kullanımı kısıtlanıyor açıklaması geldi

Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbut, olağanüstü kuraklık döneminden geçen ülkede su kullanımına kısıtlama getirildiğini belirtti. Ulusal basındaki haberlere göre, Barbut, bakanlığın kriz birimi toplantısında ülkedeki kuraklık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Barbut, Fransa'nın olağanüstü ve son derece endişe verici bir kuraklık döneminden geçtiğini kaydederek, ülkede erken bir dönemde su kısıtlamaları görüldüğünü kaydetti. Şu anda ülkedeki 99 ilde kısmen veya tamamen su kullanımına yönelik kısıtlamalar uygulandığını belirten Barbut, bu durumun Fransa ana karasının tamamını kapsadığını söyledi. Almanya'da ise Münih Belediyesi, kuraklık ve yükselen su tüketimi nedeniyle su kullanımına kısıtlama getirdi. Havuz doldurma, çim sulama ve suyla temizlik yasaklandı. Kuralları ihlal edenlere 50 bin avroya kadar para cezası verilebilecek.

#3
Foto - Bunu biliyor muydunuz? Avrupa'da su kullanımı kısıtlanıyor açıklaması geldi

1 Temmuz’dan bu yana neredeyse tamamen yağışsız bir dönem geçirildiğini bildiren uzmanlar, 2 Temmuz’da görülen hafif yağışların etkisiz olduğunu belirtti. Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (IRM), güney ve güneydoğu bölgelerinin ülkenin en kuru alanları haline geldiği bildirdi. Önümüzdeki günlerde kısa süreli yağışlar öngörülmesine rağmen uzmanlar, bu yağışların ardından yeniden kuru havaya dönüleceğini ve genel kuraklık eğilimini değiştirmeyeceğini belirtti. Belçika'da akarsuların debileri mevsim normallerinin altında seyrediyor. Birçok akarsu debisi son beş yılın en düşük seviyelerinde olması nedeniyle hidroelektrik santrallerin geçici olarak durdurulması değerlendiriliyor. Balıkçılık üzerindeki olumsuz etkileri sınırlamak için ise, ek önlemlerin değerlendirildiği bildirildi. Yetkililer, akarsularda izinsiz set, bent veya kesintiye neden olabilecek birikinti oluşturmanın kesin olarak yasak olduğunu hatırlattı.Ülkede içme suyu dağıtım sisteminin genel olarak sorunsuz işlediği ancak sıcak hava, turizm ve yağmur suyu depolarının boşalması nedeniyle tüketimin hızla arttığı bildirildi. Yağmur suyundan yararlanan birçok hanenin de otomatik olarak şebeke suyuna geçmesi nedeniyle talebin daha da yükseldiği belirtiliyor. Bu nedenlerle su kullanımına kısıtlama getiren ilk belediyeler Manhay, Léglise, Rochefort ve Bouillon oldu. Rouvroy, Tournai, Pecq, Celles, Rumes, Antoing, Estaimpuis, Nassogne ve Tenneville belediyelerinde ise denetleme ve ölçümlerin sürdüğü bildirildi.

#4
Foto - Bunu biliyor muydunuz? Avrupa'da su kullanımı kısıtlanıyor açıklaması geldi

Ülkede yeraltı su seviyeleri bölge genelinde düşmeye devam ediyor. Güney bölgelere su sağlayan ana kaynaklarda ortalamanın altına inen daha belirgin bir azalma gözlendiği bildirildi. Uzmanlar, eğilimin 2019 ve 2022’teki kuraklık yıllarına benzer bir seyir izlediğine dikkat çekti.

#5
Foto - Bunu biliyor muydunuz? Avrupa'da su kullanımı kısıtlanıyor açıklaması geldi

Belçika'nın kuraklık yaşamaya başlaması açık alanlarda ve ormanlarda da yangın riskini artırdı. Sıcak hava dalgası ve kuruyan bitki örtüsü nedeniyle yangın riski açık alanlarda yüksek, ormanlık bölgelerde ise orta seviyede tanımlandı. Uzmanlar, ''Beklenen yağışlar riski geçici olarak azaltabilir, ancak bu etkinin kısa sürede kaybolması bekleniyor. Yangın riskleri konusunda kamu kurumları ve polisin talimatlarına uyulmalı" dedi.

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