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Dünya ABD ambargosu karanlığa boğdu! Küba’da son 9 günde 3’üncü elektrik kesintisi
Dünya

ABD ambargosu karanlığa boğdu! Küba’da son 9 günde 3’üncü elektrik kesintisi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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ABD ambargosu karanlığa boğdu! Küba’da son 9 günde 3’üncü elektrik kesintisi

Küba’da ulusal elektrik şebekesinin yeniden çökmesiyle ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandı. Yaklaşık 10 milyon nüfuslu ada ülkesinde son 9 günde 3’üncü, bu yıl ise 5’inci büyük kesinti meydana geldi...

Küba, son 9 günde üçüncü kez ülke genelini etkileyen elektrik kesintisiyle karanlığa gömüldü. Karayipler’deki yaklaşık 10 milyon nüfuslu ada ülkesi Küba’da elektrik krizi sürüyor. Ülke genelinde salı günü yerel saatle 11.00’de elektrik şebekesi devre dışı kaldı. Küba Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, "Elektrik sisteminde bağlantı tamamen kesildi" ifadeleri kullanıldı. Böylece ülke genelinde son 9 günde 3’üncü, bu yıl ise 5’inci elektrik kesintisi yaşandı.

 

ABD ambargosu derinleşiyor

Küba, ABD yaptırımları nedeniyle 1960’lar ve 1980’lerden kalma eski elektrik enerji santrallerini onarmak için gerekli yakıt ve ekipmanı ithal etmekte zorlanıyor ve bu durum ülkenin elektrik arzını zor durumda bırakıyor. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak’ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu devirmesinin ardından Küba’ya petrol ambargosu uygulamıştı. Venezuela, Küba’nın başlıca yakıt tedarikçisiydi. ABD’nin baskı sonucu Meksika da Küba’ya petrol sevkiyatını durdurmuştu. Trump yönetimi, yaptırımlarla Küba’nın komünist hükümetine "demokratik seçimler" yapması ve "siyasi tutuklular" olarak adlandırdığı kişileri serbest bırakması için baskı yapıyor.

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